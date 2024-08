Chi sarà il futuro commissario europeo belga? Il suo nome è atteso da tempo, mentre il tempo stringe

Ursula von der Leyen è stata rieletta presidente della Commissione dal Parlamento europeo

La fine del governo VivaldiNon è più legittimo nominare un commissario perché è una questione importante che va oltre la competenza del governo negli affari quotidiani”.Lo sottolinea Geoffrey Grandjean, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Liegi. Nel 2019, Didier Reynders è stato nominato anche dirigente degli affari correnti, ma il prossimo governo era lungi dall’essere visto alla luce.

Spetta quindi ai cinque partiti – N-VA, MR, Voruit, CD&V e Les Engagés – che stanno cercando di formare un organo esecutivo prendere questa decisione. La tradizione è quella di concordare prima un programma, prima di condividere le posizioni ministeriali, che sono simili alla posizione di un commissario. Il problema: i colloqui si sono arenati a causa di una discussione fiscale, spingendo l’allenatore Bart de Wever (presidente della N-VA) a presentare giovedì le sue dimissioni al re Filippo. Basti dire che non stiamo discutendo della distribuzione dei portafogli ministeriali. “Lo svolgimento contemporaneo delle elezioni legislative ed europee in Belgio pone un problema strutturale. E questo ci impedisce ogni volta di discutere con calma l’importante scelta per l’incarico principale di Commissario europeo. Facciamo ancora un po’ fatica”.denuncia il deputato europeo Yvan Verogstraet (Les Engagés).

Programma serrato

Perché l’Europa non può aspettare il Belgio. L’attuale mandato del comitato scade il 30 ottobre. Se Ursula von der Leyen fissa la scadenza al 30 agosto è perché sa che due mesi non sono eccessivi perché la sua squadra sia operativa dal 1° novembre. Il presidente dovrà incontrare i 25 candidati e poi procedere alla distribuzione dei portafogli ministeriali: il posto di Alto Rappresentante per la Politica Estera è già riservato all’estone Kaja Kallas. I commissari nominati a settembre dovranno poi essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo. Questo processo è irto di rischi per i candidati, poiché si traduce invariabilmente in “vittime”, costringendo il numero 1 del Comitato a chiedere a questo o quello Stato membro di proporre un nuovo candidato. Non è inconcepibile che Ursula von der Leyen possa concedere al Belgio una proroga, ma questa può essere solo di breve durata, a causa del calendario serrato sopra menzionato.

Inoltre, anche se i commissari europei rappresentano l’interesse pubblico e non quello dello Stato che li ha nominati, le capitali svolgono un notevole lavoro di lobbying presso il presidente affinché il loro candidato sia visto detenere questo o quel portafoglio. I nuovi arrivati ​​corrono il rischio di essere i meno serviti.

È stato annunciato un solo candidato belga

Allora, chi è probabile che il Belgio invii al Collegio dei Commissari? L’attuale commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders (MR), lo ha annunciato pubblicamente, in un’intervista ai nostri colleghi di sera, Il suo desiderio di far parte della squadra di von der Leyen II. L’ex ministro lo difende da tempo “rapporto di fiducia” Ciò che ha costruito con il tedesco gli dà un certo peso all’interno della Commissione – capisci: è più probabile che ottenga un buon portafoglio. Sulla carta sarebbe una scelta facile.

Alcuni ritengono che il ministro uscente degli Affari sociali e della Sanità, Frank Vandenbroucke (Vorwit), possa esportare le sue competenze e la sua esperienza a livello europeo. Viene menzionato anche il nome dell’ex primo ministro Sophie Wilmès (MR), deputata al Parlamento europeo che ha conquistato uno dei suoi vicepresidenti. Ma la persona che era anche a capo della diplomazia belga insiste che è salita sulla bicicletta per restare lì. Nella lista dei possibili candidati figurano anche l’eurodeputato ed ex ministro delle Finanze della N-VA Johan van Overtveldt e Ivan Verogstraete. ““Non è all’ordine del giorno, ma non può essere respinto.”commenta Engagé-eletto.

“È difficile immaginare che un piccolo partito di governo ottenga questa posizione. Oppure se lo ottiene, ciò vuol dire che dovrà essere risarcito successivamente quando gli verranno assegnati altri incarichi ministeriali o un ministro di Stato”.Tuttavia, afferma il signor Grandjean. La carica di commissario europeo costa infatti lo stesso numero di “punti” della carica di vice primo ministro. Acquisirlo sarebbe quindi costoso per CD&V, Vooruit o Les Engagés, i partner junior della (potenziale) futura alleanza. “Dovrebbe quindi essere uno dei partiti principali, N-VA o MR. Se la N-VA perde la mano per la carica di Primo Ministro,“Può rivendicare la carica di commissario europeo.”“, dice Geoffrey Grandjean. Ma questa non sembra essere una priorità per i nazionalisti fiamminghi, e il ritiro (temporaneo?) di Bart de Wever non significa che il leader della N-VA abbia abbandonato le sue pretese alla carica di capo del il governo federale.

Resta quindi la possibilità più grande che il prossimo commissario europeo provenga dalle fila del movimento comunista. ““Non sono sicuro che sia disposto a pagare il prezzo.”scivola una fonte liberale. Georges-Louis Bouchet vuole “spenderli” per mantenere il posto di Didier Reynders, che conclude la sua carriera politica, all’età di 66 anni? ““Con solo due partiti francofoni, il Partito comunista non pagherà assolutamente nulla per la carica di commissario”.calcolò, un po’ seccato, osservando la situazione. Sei giorni da Tempi di consegna Riparata da Ursula von der Leyen, la nebbia aleggia ancora e l’Europa attende, come una petroliera.

