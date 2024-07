Chi è il futuro primo ministro francese? Un vero (potenziale) grattacapo per Emmanuel Macron

Ma da allora si è verificata un’ondata di ritiri: più di 200 candidati si sono ritirati al secondo turno. In molti collegi elettorali, i candidati di sinistra o di centrosinistra che arrivavano al terzo posto e non avevano alcuna possibilità di candidarsi alle elezioni hanno deciso di non presentarsi al secondo turno. L’obiettivo: evitare una diluizione dei voti tra sinistra e centro, che di fatto avvantaggerebbe l’estrema destra. Risultato: il Fronte Nazionale, che si vantava la sera del 30 giugno, ha visto disintegrarsi le sue possibilità di ottenere la maggioranza assoluta. secondo’Toluna Harris Investigazione interattiva Dal 2 al 3 luglio, il Raduno Nazionale vincerà al secondo turno un massimo di 220 posti. Ciò gli darà “solo” la maggioranza relativa, davanti al Nuovo Fronte Popolare (un massimo di 183 seggi) e al Gruppo (135 seggi).

Il leader del partito Rassemblement National, Jordan Bardella, che non è riuscito a ottenere 289 seggi per ottenere la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale, potrebbe perdere la sua scommessa: Macron non dovrà nominarlo primo ministro. Bardella ha anche annunciato che andrà a Matignon solo se avrà ottenuto la maggioranza assoluta per approvare le sue riforme senza rischiare che vengano stravolte dal Parlamento. Qualcun altro del Partito Raggruppato Nazionale, in caso di maggioranza relativa? Se tradizionalmente il presidente nomina primo ministro un rappresentante del partito con la maggioranza relativa – spesso il leader – allora ciò non è in alcun modo un obbligo, secondo la Costituzione. Pertanto, Macron deve estrarre dal suo cappello presidenziale un candidato di sinistra o di centro.

Risultati delle elezioni legislative del 2024 in Francia: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi d’opinione

A sinistra, Jean-Luc Mélenchon, leader del partito Francia Fiera, si è candidato primo ministro. Ma Emmanuel Macron ha già annunciato il suo rifiuto di coesistere con il gruppo LFI. Nel Consiglio dei Ministri, ribadirà la sua posizione sottolineando che “è fuori questione governare con il Fronte Liberale”. Anche il ministro degli Interni Gerald Darmanin ha dichiarato, secondo una fonte a lui vicina, che “non vuole alcun accordo con l’estrema sinistra anti-polizia, né con l’estrema destra”. Per quanto riguarda France Inter, anche l’attuale primo ministro Gabriel Attal ha avuto una posizione ferma: “Tutto mi separa dalla Francia ribelle. Non stringerò mai un’alleanza con lei”.

A sinistra, una figura emergente del Partito Verde, Marine Tondillier, potrebbe assumere il ruolo di primo ministro. Interrogato sulla questione BFM, il candidato ambientalista ha risposto che la priorità “era superare il Raduno Nazionale e Giordano Bardella” e per il resto vedremo “più tardi”.

È anche possibile ipotizzare la formazione di una grande coalizione tra il centrosinistra, che unisca i partiti di Macron e la sinistra, ad eccezione del partito del Fronte Liberale. In una situazione del genere, Macron può estendere Gabriel Attal a Matignon, che può garantire la lealtà e la devozione dei partiti di sinistra offrendo loro un piccolo numero di marocchini.

Secondo un sondaggio condotto dai colleghi del quotidiano Le Figaro, i francesi sceglieranno quest’ultimo come nuovo primo ministro, con il 48% di pareri positivi contro il 45% di Bardella. Lo seguiranno il socialista Raphael Glucksmann (39%), poi François Ruffin (33%) e Olivier Faure (31%). Mélenchon riceverà solo il 20% di recensioni positive.