Che sia in Seconda Divisione o in Coppa dei Campioni: la bella storia di inizio stagione si ferma improvvisamente – tutto il calcio

L’FC Corvinol Hunedoara è stato eliminato ieri sera dalla Conference League. La fine di una delle grandi storie di inizio stagione.

La scorsa stagione, l’FC Corvinol Hunedoara vinse la Coppa di Romania a spese dell’Otilul Galati ai rigori. Una grande sorpresa perché la squadra non è riuscita ad avanzare in prima divisione.

Così, il club della città di Hunedoara, di 60.000 abitanti, ha ripreso la stagione in Serie B ma anche nel primo turno preliminare di Europa League.

Il margine di errore per raggiungere la fase a gironi di una competizione europea era piccolo ma esisteva. Corvino Hanno addirittura superato il primo ostacolo vincendo 0-4 contro l’ungherese FC Baske.

Corvinol è stato rilasciato con lode

Ma il secondo turno è stato duro con un’eliminazione di misura (1-0 in tutte le partite) contro il Rijeka croato. Pertanto, Corvinols è stato spostato al terzo turno della Conference League.

Tutto era ancora possibile dopo la breve sconfitta casalinga (1-2) contro… Società calcistica dell’Astana. Ma il Corvinol è crollato ieri sera in Azerbaigian nel secondo tempo e ha perso 6-1. L’avventura europea si è così conclusa ma resterà per sempre impressa nella memoria dei tifosi, che forse non si aspettavano di seguire la squadra fino ai confini del continente solo pochi mesi fa.