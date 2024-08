Carlo III divenne emaciato e invecchiò nel giro di un anno mentre lottava con la sua salute e la sua trasformazione verbale

L’uniforme è la stessa, ma l’uomo che la indossa è senza dubbio cambiato… Il 19 agosto, il re Carlo III passò in rassegna la Balaclava Company, uno dei battaglioni del Royal Scottish Regiment, prima di recarsi a Balmoral dove riposava sempre in estate. Anche questa ispezione militare è una tradizione. L’anno scorso, esattamente alla stessa ora, a distanza di pochi giorni, indossava gli stessi vestiti e camminava con lo stesso passo. Beh, non proprio. Nel frattempo, la Gran Bretagna e il mondo apprese che il re soffriva di cancro, scoperto dopo un intervento chirurgico alla prostata. Questo è chiaro Il calvario lasciò il segno nel re.

I cambiamenti nel suo volto, in particolare, erano sorprendenti. Il Re, i cui capelli erano bianchissimi, era senza dubbio diventato emaciato ed era diventato più chiaro. La carnagione solitamente vivace di quest’uomo ottimista era diventata opaca…

Il giorno successivo gli osservatori notarono ancora di più i cambiamenti perché il re era triste e serio. E per una buona ragione: tre settimane dopo che tre giovani ragazze erano state uccise a Southport durante un terribile attacco con coltello commesso durante una lezione di ballo che colpì anche Kate e William, Charles avrebbe reso omaggio alla città, incontrando i suoi residenti feriti e confortandoli. . . L’emozione è stata enorme. Il re, nel suo abito grigio, vagava per le strade tra migliaia di fiori e animali imbalsamati. Ma la sua debolezza divenne evidente ad alcuni osservatori.

“Re Carlo sembrava fragile”, dice un testimone.

Si chiede il sito americano Bestia quotidianaUn caro amico della Corona confida: “Martedì sembrava frizzante a Southport. Basta guardare le foto di oggi rispetto a quelle scattate un anno fa per vedere che: Ha perso molto peso ed è invecchiato notevolmente. “Camilla gli ha detto di prendersi una pausa, ma lui è un maniaco del lavoro e non vuole ascoltarlo.”

All’inizio di febbraio Buckingham ha rilasciato un comunicato in cui spiegava che il re, che ha 75 anni, era affetto da una forma di cancro, ma sperava “Riprendere al più presto tutte le funzioni pubbliche”. Ha mantenuto la parola data. Meno di tre mesi dopo, il 30 marzo, il padre di Harry e William, la cui moglie Kate sta combattendo contro la malattia mentre cerca di godersi qualche vacanza, è tornato per la messa di Pasqua. E da allora non si è più fermato.

Durante la sua visita a Southport, la Regina ha detto parole rare sul suo cancro. Un passante che gli avesse chiesto come trattarlo avrebbe risposto, se dobbiamo credere ad un collega inglese che ha riferito di questo scambio: “Non sono così male”. Significato ambiguo della risposta in francese “Non sono così male.” Parole che non sono proprio rassicuranti dopo aver pubblicato le foto..