Call of Duty Warzone Est Officialisé su mobili

La rumeur Warzone su mobili. Avait Commence En Fin D’Année 2021 avant d’être démentie sur notre site par la plateforme qui avait fait fuiter l’informazione. Possa finale, Azione avait profitto dalla presentazione de sa Tabella di marcia 2022 versare le donne dei dettagli sur Les Projets en Cours ET NOTAMProject Warzone EN 2022»Qui Ne Laissait Que Peu de Place Au Doute, Même Si d’Autres rumeurs penchaient plutôt vers un Warzone 2 Pour L’Année ProChaine.

Désormais c’est donc officiel, Call of Duty va revenir sur mobiles (il ya déjà un Cod mobile.)Mais Dans SA versione Battle Royale gratuito. Lo studio a d’ailleurs lancia le reclutamento di figlio equipe pour ce titre, qui promet d’être une nouvelle expérience AAA qui «APPORTORA L’AZIONE PALPITAnte, fluide et à Grande Échelle de Call of Duty: Warzone Aux Joueurs en Déplacement.» Pour le reste, pas de détails actuellement. Reverra-t-on Le Verdansk du Premier Zona di guerra o Caldera de Warzone Pacific? 2022 OU 2023? Affare à suivre…