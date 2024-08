“Call of Duty” e “Borderlands 4” arrivano all’apertura della Gamescom

Colonia (awp/afp) – Giochi attesissimi come l’ultimo “Call of Duty” e il nuovo “Indiana Jones”, ma anche qualche sorpresa – il quarto episodio della saga di Borderlands – hanno caratterizzato la serata di apertura a Colonia del martedì della Gamescom, il più grande spettacolo di videogiochi.

Di fronte a un pubblico di oltre 5.000 persone che riuniva giornalisti, professionisti dei videogiochi e appassionati, l’emittente canadese Geoff Keighley ha presentato i film più popolari in uscita durante un evento fisso, trasmesso anche online, davanti a diverse centinaia di migliaia di spettatori.

In apertura, una delle sorprese della serata è stata l’annuncio del quarto episodio della serie “Borderlands”, il film tratto dal quale è uscito all’inizio di agosto.

Call of Duty: Black Ops 6, previsto per il 25 ottobre, si è poi rivelato attraverso una delle missioni del gioco: una serata politica che si trasforma in dramma.

L’ultimo lavoro della serie, che ti permette di giocare nei panni di soldati in uno sparatutto in prima persona, è ambientato negli Stati Uniti nella distopia degli anni ’90.

Il regista di “Deadpool” (2016), Tim Miller, è salito sul palco per annunciare la sua nuova serie “Secret Level”, una serie di 15 episodi che adatta vari mondi di videogiochi come “Pac-Man” e “Sifu”, e diverse produzioni Playstation. .

“È la nostra lettera d’amore ai videogiochi”, ha detto sul palco, molto emozionato. La premiere è prevista per il 10 dicembre su Amazon Prime.

Un’altra grande sorpresa: “Masters of Albion”, un nuovo gioco di Peter Molyneux, un veterano del settore che ha avuto molti successi ma è rimasto reticente negli ultimi anni dopo aver cancellato diversi progetti.

Il suo nuovo titolo suggerisce l’incarnazione di un dio che controlla un popolo, nello spirito dei suoi grandi giochi come Populous (1989) o Black and White (2001).

Come tanto atteso, Indiana Jones and the Ancient Circle dello studio svedese Machinegames e pubblicato da Bethesda, di proprietà di Microsoft, ha rivelato la data di uscita del 9 dicembre.

Il gioco è stato annunciato da tempo come esclusiva Xbox e sarà finalmente rilasciato su PlayStation 5 in primavera, ha annunciato anche lo studio.

Dopo una giornata dedicata ai professionisti mercoledì, la Gamescom aprirà le sue porte al pubblico da giovedì a domenica.

Quasi 320.000 visitatori hanno affollato le corsie della conferenza lo scorso anno e gli organizzatori sperano di tornare ai numeri di presenze pre-Covid, che allora erano circa 370.000 partecipanti.

AFP/Al