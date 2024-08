“Buonasera”, il grande programma del rientro a scuola su LN24!

Buonasera a casa

LN24 ritorna: “Era da tempo che non credevamo così tanto nel progetto LN24”

Prodotto in associazione con La DH, Dobbiamo parlare Non scompare dal palinsesto di LN24. Lo spettacolo è stato rinominato Buonasera a casa. Se verrà riprogettato per essere disponibile dalle 17:30 alle 18:00, il DNA rimarrà lo stesso. Condotto ora da Saskia Violet e ancora in diretta, l’incontro resta incentrato sull’attualità su temi locali: salute, intrattenimento, consumo… Per svelare il tutto, sarà circondata da esponenti della società civile, esperti e giornalisti provenienti da giorno.

Buonasera informazioni

Dalle 18:00 alle 18:30 il canale trasmette Buonasera informazioni Chi guarderà le notizie di oggi. Al timone ci sarà Judy Paw. Non sarà la sola a farlo. Ogni giorno sarà accompagnato da un ospite, così come dai nostri colleghi di La Libre Belgio E altri media del gruppo IPM.

Buonasera per la discussione

Ospitato da Jim Najman che ha presentato in precedenza Visitatori serali, Buonasera per la discussione È una discussione di opinioni in cui le posizioni espresse sono chiaramente definite. Sarà interpretato da un gruppo di personaggi il cui principio è dire le cose con franchezza e portare la propria voce. Pensiamo all’ex giudice Luc Henart, al pittore Nicolas Vadot, all’attivista laica e consigliera del Centro Jean Jules Nadia Geerts… Continua dalle 18:30 alle 19:30.

Buonasera club

Oltretutto Caffè senza filtro Al mattino su LN24 e LN Radio sarà presente anche Maxime Benet Buonasera club. Attorno a lui, dalle 19:30 alle 20:10, riunirà i più brillanti scrittori del panorama mediatico belga, anche del nord del Paese, per discutere dei contenuti della stampa quotidiana. Queste non arriveranno solo dai media IPM, compresa la stampa fiamminga. Annunciati: Alain Gerlach, Fabrice Grosville, Yvan de Vader…

Buonasera Primo

Ogni sera, dalle 20:10 alle 22:00, Nicolas Pippin fischierà il grande raduno. Tutti i giornalisti e i conduttori dello spettacolo si riuniranno per presentare la loro rubrica. Jim Nijman si concentrerà sull’attualità, Saskia Violet si concentrerà su scienza, viaggi, spazio e ambiente, e ogni sera Judy racconterà una testimonianza che lascerà un segno per tutta la giornata. Ci saranno anche tre ospiti: uno legato all’attualità; Un’altra persona si collocherà tra attualità e cultura, ad esempio l’autore di un evento mondano; Il terzo sarà culturale o umano. Concetto ricordante c per teIl talk show di France 5 il cui pubblico non ha nulla di cui vergognarsi quotidiano O Non toccare il mio messaggio.

Il venerdì sera la configurazione sarà diversa. Buonasera Primo Sarà diviso in due sequenze. E dalle 20:10 alle 21:00 Buonasera, America Vedremo cosa sta succedendo dall’altra parte dell’Atlantico. Dalle 21:00 alle 22:00, Buonasera, sport Darai il posto d’onore allo… sport. Soprattutto il calcio. Nicolas Pippen sarà circondato da belle persone: il principale influencer calcistico del Liegi Sacha Tavoleri, ma anche giocatori, allenatori e così via.

Buonasera dottore (22:00 – 23:00)

Negli ultimi due anni, il canale ha sviluppato in modo significativo la sua offerta di documentari. Buonasera dottore Lo spettacolo si conclude ogni sera, dalle 22:00 alle 23:00, con un nuovo documentario presentato da Judy Bowe.