Buon affare – Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C510W “5 stelle” a € 39,90 (-10%)

Con Tapo C510W, TP-Link non rivoluziona certamente la videosorveglianza, ma fornisce una soluzione affidabile e facile da usare per monitorare l’ambiente circostante la tua casa senza spendere molti soldi.

Punti forti Assistenza ben pensata.



Non è necessario un gateway.



Visualizzazione a 360 gradi e rilevamento del movimento.



Possibilità di monitorare più aree consecutivamente.



Eccellente qualità dell’immagine notturna.



Porta microSD e porta cloud (a pagamento).



Microfono e altoparlanti ad alte prestazioni.

Punti deboli I proiettori non sono molto potenti.



Niente Ethernet.



Nessun rilevamento del veicolo.



Non un design di alta qualità.

La Tapo C510W è una fotocamera automatica classica ma ben congegnata. Dispone di un sistema di rilevamento affidabile e, se necessario, monitora diverse aree, oltre a rintracciare gli intrusi fotografandoli. Anche la qualità dell’immagine è presente. Certo, il suo proiettore non ha la potenza per una visione notturna a colori veramente utilizzabile, ma l’infrarosso è molto efficace.

Nota: le riduzioni di prezzo segnalate vengono calcolate confrontando il prezzo più basso di oggi con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto nell’ultimo mese, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dei negozi la cui politica IVA non è chiara (i cosiddetti “grigi” negozi) (di solito nel caso di importazioni dalla Cina).

