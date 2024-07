Piano di buone notizie Buon affare PS5 Slim: la console di punta di Sony taglia il prezzo durante i saldi condivisione :









Anche durante i saldi, è sempre bello vedere le promozioni su PS5 Slim, quindi le scorte generalmente non durano a lungo…

Il prezzo della PS5 Slim scende durante i saldi estivi Anche se Amazon ha finito con il Prime Day, le vendite non hanno ancora detto l’ultima parola. A riprova di ciò, non appena termina il Prime Day, Amazon torna con una nuova promozione su PS5 Slim. Inoltre, questo non è un pacchetto contenente un gioco che non vuoi mettere in vendita, ma piuttosto la sola console. Guarda la PS5 Slim in vendita su Amazon Così la PS5 Slim si ritrova ora in offerta a 530,21 euro invece di 549,99 euro su Amazon durante i saldi estivi. PS5 Slim: una console premium di nuova generazione riprogettata da Sony La PS5 Slim, come suggerisce il nome, è una versione più compatta e leggera della PS5 originale. Tuttavia, mantiene le stesse prestazioni e funzionalità. Il suo design pulito e semplice, con le sue dimensioni basse e le forme verticali, la rendono una console più discreta e facile da integrare in qualsiasi ambiente. Tecnicamente, la PS5 Slim, come la sua sorella maggiore, è dotata di un processore AMD Zen 2 e di una scheda grafica AMD RDNA 2.. Questa combinazione garantisce prestazioni identiche in termini di potenza di calcolo e display grafico. Inoltre, è dotato di un SSD da 825 GB che offre tempi di caricamento super rapidi. La PS5 viene fornita con un controller DualSense, un vero gioiello di design e tecnologia. Questo controller dispone di feedback tattile, vibrazioni “HD”, grilletti adattivi, touchpad centrale, durata della batteria estesa, ergonomia riprogettata, materiali di alta qualità e finiture pregiate. READ Si prevede che Apple annuncerà nuovi prodotti questa settimana In breve, la PS5 Slim offre: Giochi 4K a 120 fps

Un catalogo vario per tutti i gusti

I controller DualSense sono eccezionali

Tempi di caricamento assenti o ridotti

Suono 3D coinvolgente

Fai Ray Tracing

HDR

Compatibilità con le versioni precedenti con quasi 4.000 giochi per PS4 e PS VR Le nostre conclusioni sulla PS5 Slim Punti forti Più piccolo, più leggero e più “tuttofare”

Una console più elegante

Stesse prestazioni della PS5 standard

Ripensare la ventilazione in un fattore di forma molto piccolo! Punti deboli Stesso prezzo di PS5 Standard al momento del lancio La PS5 Slim fa parte di un’impressionante gamma di console domestiche realizzate da Sony. Se non introduce grossi cambiamenti, rappresenta comunque l’arrivo di una PS5 più piccola e leggera che offre la possibilità di aggiungere o meno un lettore di dischi. È stata ripensata la ventilazione, che fornisce temperature molto buone pur mantenendo un dispositivo potente come la classica PS5, ma più impressionante. Ci rammarichiamo però di un prezzo di lancio simile a quello della PS5 standard, a differenza dei modelli slim di altre generazioni, che venivano venduti ad un prezzo leggermente inferiore. Guarda la PS5 Slim in vendita su Amazon Trova tutte le offerte di Saldi estivi 2024 Trasmissione in diretta 💥Saldi 2024: le migliori offerte per il primo giorno in diretta. TV, smartphone, friggitrici ad aria… Trasmissione in diretta 💥Saldi estivi: promozioni sui migliori elettrodomestici. Laptop, schede grafiche… Piano di buone notizie Saldi Amazon: le migliori offerte da non perdere con iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro, LEGO, Airpods… READ Questa tecnologia è in grado di rilevare gli incendi prima che inizino Guida all’acquisto Black Friday PS5: quale pacchetto dovresti acquistare? La nostra scelta finale

Questa pagina contiene collegamenti di affiliazione a prodotti specifici che JV ha selezionato per te. Ogni acquisto che farai cliccando su uno di questi link non ti costerà di più, ma il commerciante online ci pagherà una commissione. I prezzi indicati nell’articolo sono quelli offerti dai siti mercantili al momento della pubblicazione dell’articolo e tali prezzi potrebbero variare a discrezione del sito commerciale senza informare la joint venture.

Per saperne di più.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”