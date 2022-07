Il trasferimento di WhatsApp da Android a iOS passa alla versione beta

WhatsApp ha iniziato a implementare il supporto per il porting di Android su iOS. Per qualche tempo, possiamo effettivamente trasferire i nostri dati da iOS ad Android, ma non viceversa. Questo è ora possibile nell’ultima beta pubblica.

Poco meno di un mese fa, morto Pubblicizza per lavorare con lui mela Versare Semplifica la migrazione dei dati di WhatsApp da Android a iOS. L’app sta implementando il supporto per il trasferimento da Android a iOS nella versione beta 2.22.15.11 a tutti gli utenti.

Importa dati su iOS da Android

Mark Zuckerberg Ha detto su Facebook aggiungere a Il WhatsApp «La possibilità di passare in sicurezza da un telefono all’altro e trasferire cronologia chat, foto, video e messaggi di posta vocale tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end.».

Per fare ciò, devi essere connesso alla stessa rete Wi-Fi, avere una batteria sufficiente e utilizzare l’app Migra a iOS da Mela. Per il resto, l’intero processo è spiegato ed è abbastanza semplice da seguire. Se le discussioni e le foto sono, tra le altre cose, trasferibili, questo non è il caso della cronologia delle chiamate.

Come risultato di questo processo,I dati non verranno trasferiti nel cloud a seguito della migrazione fino a quando non crei un backup iCloud‘Possiamo continuare a leggere Pagina di aiuto dedicata. Meta mostra le sue credenziali dicendo:WhatsApp non può vedere i dati che stai trasferendoFinalmente possiamo leggerloIl tuo telefono Android avrà ancora i tuoi dati a meno che non elimini WhatsApp o cancelli il telefono».

Molte altre funzionalità di WhatsApp vengono implementate in versione beta, privatamente o più. app di messaggistica istantanea Ti preparerai Memoji private per le videochiamate e altri Piani per migliorare le conversazioni di gruppo.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.