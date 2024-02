Benoît Boilford sottolinea una grande differenza tra Francia e Belgio: “In Francia…

Scritto da Elsa Gerard Basset | Giornalista web

Benoît Boilford, attore popolare ai due lati della frontiera, è apprezzato per il suo talento sia in Belgio che in Francia. Di questa dualità, a volte, non esita a godere. Soprattutto una quindicina d'anni fa, quando spiegò a modo suo la differenza fondamentale tra i due paesi nel mondo del cinema.

Oltre ai suoi ruoli a volte folli e spesso elogiati, Benoît Boilford è un attore in cui risaltano la follia, il genio e l'imprevedibilità. Più di un colloquio è andato storto in sua presenza, poiché il cittadino di Namur poteva cadere senza preavviso in una delle sue famose delusioni. Ma il buon senso vale ancora, come ha dimostrato durante una masterclass sulle “fotocamere selfie” nel 2007.

Benoît Boilford paragona Belgio e Francia

Nell'ambito di una discussione su “Cosa significa essere una star”, al traduttore di “Nothing to Advertise” Robin Vandevoorde è stato chiesto di reagire alla differenza tra il cinema belga e il cinema francese, che conosce entrambi bene. Questo gli bastò per lanciarsi in un'invettiva di cui aveva il segreto:

Quando giri in Belgio, tutto va bene. Non esiste una gerarchia. Stai diventando un po' selvaggio. Il registratore audio può esprimere la sua opinione, così come il fotografo può esprimere la sua opinione. Stanno tutti nello stesso schifoso, schifoso hotel economico… siamo tutti sulla stessa barca. Ma il vantaggio è che è letterale, quindi hai la vera libertà.

Leggi anche

Virginie Evera Cash su Benoit Bulford: “Con lui è la notte…”

In Francia questo non è possibile. Ti farò un esempio. In Francia, se c'è un problema con qualche idiota che lascia un'auto nella foto, tutti inizieranno a urlare. Il regista prima grida: “Accidenti, c'è un'auto nell'inquadratura!” un movimento! » Raggiunge il primo assistente, che prende in mano il dispositivo di comunicazione, e dice al secondo assistente: “Chi ha messo nella gomma quella dannata macchina?!” “Alla fine siamo arrivati ​​al povero manager, all’uomo stolto. Mentre a casa, invece di cercare chi comanda… beh, spostiamo la macchina!

Una storia accolta con le risate del pubblico, e ancora più deliziosa con il video di accompagnamento. Ti invitiamo quindi a goderti questo minuto di Benoît Poelveoorde di seguito:

Sebbene sia molto popolare in Francia, Benoît Boilford sembra ritrovarsi più nel lato “artigianale” della sua città natale. Nessuno lo biasimerà, perché quello che dice è tutt'altro che una bugia e perché la storia, come al solito, è raccontata meravigliosamente!