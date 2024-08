Ben Yedder e Depay nel mirino di un club della lega francese!

Iniziamo i nostri Mondiali Esclusa: intervista al “Little Brother” di Randall Kolo Mwani!

Tra sei giorni si chiuderà il mercato estivo e, in un mercato particolarmente tranquillo, salvo poche eccezioni, la questione dei giocatori senza contratto sta attirando l’attenzione. Ci sono già diversi giocatori dal talento riconosciuto ancora bloccati mentre il mercato volge al termine, anche se potranno impegnarsi dove vogliono dopo la campana finale. Tra loro ci sono Adrien Rabiot, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder e Memphis Depay.

Bel posto

La loro situazione attira quindi l’attenzione e nelle ultime due stagioni il club della Ligue 1 potrebbe entrare in attività nei prossimi giorni! In realtà, squadra Oggi è stato rivelato che Ben Yedder e Depay sono nella porta del Nizza e stanno affrontando grossi problemi in attacco. Dopo che Terem Moffi ha riportato un grave infortunio al ginocchio ed è stato fermo per quasi tutta la stagione, la frattura del piede terrà fuori Gaetan Laborde per almeno tre mesi. Quindi il Nizza deve rafforzare il suo attacco e due svincolati sono all’orizzonte. Una bella mossa all’orizzonte per la squadra degli Aiglons che puntano anche su Yazici?

Leggi anche:

OGC Nice: grande preoccupazione dopo l’infortunio di Laborde

Bello a tutto tondo per un giocatore libero!