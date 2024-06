Azioni statunitensi da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 03/06/2024 alle 14:14

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,01 % pour le Dow Jones .DJI , 0, 22 % pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0, 51 % pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O avance de 2,9% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention d'accélérer le calendrier de lancement de ses familles de puces au rythme d'une par an, contre environ tous les deux ans auparavant. Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a en outre déclaré que Rubin, la nouvelle plate-forme destinée à l'intelligence artificielle, comprenant des cartes graphiques (GPU), des processeurs centraux (CPU) et des puces pour réseaux, sortirait en 2026. * SPOTIFY SPOT.O a augmenté lundi les prix de ses forfaits premium aux Etats-Unis, dernière mesure en date prise par le groupe suédois de diffusion de musique en continu pour accroître ses marges, entraînant une hausse d'environ 4% de ses concurrents APPLE AAPL.O et d'AMAZON AMZN.O en avant-Bourse. * ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O a dévoilé lundi lors du salon technologique Computex à Taipei, en Chine, ses derniers processeurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) et a détaillé son plan de développement de puces en la matière pour les deux prochaines années, dans le but de concurrencer davantage le leader du secteur, Nvidia. L'action AMD prend 1,5% en avant-Bourse. * MICROSOFT MSFT.O va investir 33,7 milliards de couronnes suédoises (2,95 milliards d'euros) sur deux ans en Suède pour développer ses infrastructures dans l'informatique dématérialisée ("cloud") et l'intelligence artificielle (IA), a annoncé le groupe lundi. Son vice-président, Brad Smith, a précisé que le géant américain de l'informatique utiliserait dans un premier temps les puces H100 de Nvidia pour les processeurs graphiques avancés qu'il prévoit de déployer en Suède. * GAMESTOP GME.N s'envole de plus de 90% dans les échanges d'avant-marché, une publication de l'influenceur Keith Gill, connu sous le nom de "Roaring Kitty", sur REDDIT RDDT.N ayant montré des paris en cours à hauteur de 116 millions de dollars sur le distributeur de jeu vidéo. Dans le sillage de Gamestop, en avant-Bourse Reddit prend 7,5% ROBINHOOD HOOD.O 3,5%, AMC AMC.N 24,7% et BLACKBERRY BB.N 7,8%. * PARAMOUNT GLOBAL PARA.O bondit de 5,5% en avant-Bourse, le Wall Street Journal ayant rapporté dimanche que Skydance Media avait révisé son offre sur Paramount, représentant désormais une prime d'environ 26% sur les actions de classe B par rapport au cours de clôture de vendredi. * EDWARDS LIFESCIENCES EW.N prend 3,4% en avant-Bourse après que le fabricant d'appareils médicaux a annoncé avoir accepté de vendre son unité de produits de soins intensifs à BECTON DICKINSON BDX.N dans le cadre d'une transaction à 4,2 milliards de dollars. * WASTE MANAGEMENT WM.N va racheter STERICYCLE SRCL.O , un spécialiste des déchets médicaux, pour 7,2 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux groupes. Waste perd 1,3% en avant-Bourse. * BLACKSTONE BX.N a relevé son offre sur Hipgnosis Songs Fund SONG.L , passant de 1,30 dollar à 1,31 dollar, dans le cadre d'une proposition révisée qui valorise l'entreprise à près de 1,6 milliard de dollars. * AUTODESK ADSK.O prend 7,1% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels ayant fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, à environ 1,42 milliard de dollars. (Rédigé par Augustin Turpin et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)