Axel Witsel è contento del rientro nonostante un po’ di spontaneità che si ritrova: “All’Atletico siamo meno evasivi”

Axel Witsel non gioca per i Devils dal 1 dicembre 2022. È tornato dopo la pausa con la carica di capitano. Il suo sorriso nello spogliatoio diceva tutto. “All’inizio c’era emozione. Mi sentivo un po’ strano. Ma ero orgoglioso di indossare di nuovo quella maglia. Inoltre è una vittoria, anche se avremmo dovuto vincere con un margine maggiore.

Il difensore del Liegi ha dato il suo peggio in entrambi i periodi. Ammette di aver cercato un po’. “I miei primi cinque minuti sono stati duri. Ho dovuto adattarmi e poi poco a poco ho acquisito forza. Devo assimilare molte cose in fretta, sia per quanto riguarda le fasi specifiche che per la pressione… Abbiamo lavorato molto questa settimana. “L’intensità era alta.”

Scopri gli appunti dei Red Devils dopo la vittoria contro il Montenegro

Nawras Pensavo che Castiels sarebbe stato lì.

Witsel è ancora terrorizzato quando viene superato da un attaccante montenegrino. Un atto attribuito a sua nonna. “Penso di essere in una buona posizione. Ho lasciato andare la palla perché pensavo che Quinn (Castills) sarebbe stato più in alto e sarebbe stato coinvolto. Questi sono i meccanismi che dobbiamo trovare. Gioco anche come difensore nell’Atletico, ma è comunque diverso. Lì abbiamo fatto meno dribbling nella difesa con il portiere (sorride). Sono dettagli da sistemare ma ho le qualità per farlo.

A breve dovrebbero arrivare anche Vertonghen e Theate per riportare in pari la concorrenza. Il loro infortunio sta procedendo bene, anche se non sono pronti per la prima partita europea contro la Slovacchia.

I Diavoli double face battono il Montenegro (2-0)