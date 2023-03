Tommaso Bardi: “L’elettrificazione di auto pesanti e potenti è una sciocchezza ecologica, industriale e sociale”

L’Europa è da vent’anni sulla strada sbagliata, incoraggiando i suoi costruttori a proporre auto più pesanti, più potenti e più costose. Secondo il ricercatore Tommaso Bardi, continua a sbagliare, con il rischio di rovinare i guadagni elettrici.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Dominic Burns



Inserito il 03/6/2023 alle 11:55 Tempo di lettura: 10 minuti



HNel 2035 gli europei non possono più permettersi auto riscaldate. La scelta di forzare l’elettromeccanizzazione, che Germania e Italia stanno cercando di frenare chiedendo di lasciare aperta la porta ai combustibili sintetici, è infatti penalizzata per…fallita. Dal 1998, la Commissione europea sembra aver imposto obiettivi sempre più severi per le emissioni medie di CO2 per i nuovi veicoli: da 140 g per km nel 2008, a 130 g nel 2015, e poi a 95 g nel 2021. Tuttavia, le emissioni di gas serra del trasporto su strada, di cui tre quinti sono dovuti alle autovetture, non sono diminuiti all’interno del sindacato, ma sono leggermente aumentati. di chi è la colpa?



