Audi prevede di chiudere la sua fabbrica a Bruxelles

La casa automobilistica tedesca Audi ha annunciato martedì che intende chiudere la sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles a causa…Declino globale“Per la domanda di questi veicoli di fascia alta. Il produttore, una filiale della Volkswagen, ha indicato che sta valutando “Cessazione anticipata della produzione» Modelli di SUV e-tron Q8 in fabbrica, che impiega circa 3.000 persone.

La direzione discuteSoluzioni per siti web“Da Bruxelles che”Può anche includere l’interruzione delle attività se non è possibile trovare un’alternativa», ha aggiunto il produttore in un comunicato stampa. “Audi richiamata”Calo complessivo degli ordini dei clienti nel segmento dei veicoli elettrici di lusso» per giustificare questa decisione. Dopo aver investito massicciamente nei veicoli elettrici negli ultimi anni, le case automobilistiche sono state duramente colpite dalla stagnazione della domanda nel settore.

Diminuzione delle aspettative sui ricavi operativi

Volkswagen – che comprende anche i suoi dieci marchi PorscheSeat e Skoda hanno affermato che la chiusura dello stabilimento di Bruxelles, o la ricerca di altre opzioni per esso, oltre ad altre spese impreviste, avrà un impatto di 2,6 miliardi di euro (2,8 miliardi) per l’anno fiscale 2024, e quindi il colosso automobilistico è diminuito e si prevede che l’utile operativo per quest’anno raggiungerà… Al 6,5-7,0%, rispetto al 7,0-7,5% precedente.

Come ha ricordato l’Audi”Sfide strutturali a lungo termine» Nel sito di Bruxelles, compresa una progettazione della fabbrica difficile da modificare e costi logistici elevati. “La consultazione sarà condotta sui passi successiviHa detto Odi. “Dichiarare un’intenzione non significa che sia stata presa una decisione“, ha affermato Volker Germain, CEO di Audi Bruxelles.

Ma questa notizia è stata difficile per i dipendenti. Rappresentanti dei dipendenti dell’AudiChiedi informazioni sulle prospettive a lungo termine dello stabilimento e dei nostri colleghi a Bruxellesha affermato Rita Beck, portavoce del Comitato Audi del Business Council Europeo del Gruppo Volkswagen. “La direzione Audi deve assumersi la responsabilità del sito» lei ha aggiunto.

Nel primo trimestre di quest’anno, la Volkswagen ha registrato un calo dei profitti di oltre il 20% a causa delle minori consegne di modelli più costosi, comprese le auto Audi.