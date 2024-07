Si diceva questo fine settimana che lo Standard stesse cercando di rintracciare Patryk Klimala, l’attaccante polacco. Una voce che ha subito allarmato i sostenitori del GCSE 16, che ora possono stare tranquilli.

Dopo aver ingaggiato i primi quattro giocatori in arrivo nella finestra di mercato estiva, lo Standard è alla disperata ricerca di un grande attaccante.

Recentemente i coniugi Roche hanno esplorato la strada verso Lebo Mothiba, che alla fine non ha raggiunto un accordo con il management a livello finanziario e che non avrebbe potuto essere operativa prima di novembre.

Il numero 16 non ha quindi sostituito Kelvin Yeboah e Wilfried Kanga, mentre Sofiane Benjdida ed Elias Ziani faticano a impressionare Ivan Lekou. A Sclessin si aspetta con urgenza il numero “9”.

Patrick Klimala non firmerà per lo Standard Liegi

Questo fine settimana è stato rivelato che potrebbe trattarsi di Patryk Klimala, l’attaccante polacco la cui carriera è stata segnata principalmente dalla sua inefficacia sotto porta e dal saluto nazista che ha rivolto nel torneo israeliano, come “festa” dopo aver segnato un gol.

Una voce che ha subito preoccupato i tifosi dello Standard, sia per le scarse statistiche del 25enne attaccante, sia per questo errore della scorsa stagione, a cui i tifosi dello Sklesen non avrebbero mai rinunciato. Possono rassicurarsi.

Il dossier dell’attaccante polacco, infatti, è sempre diviso internamente. Questa situazione, insieme alle reazioni dei sostenitori dello Standard dopo che la voce è emersa, ha spinto Matricule 16 a ritirarsi dal caso, secondo il giornalista belga. Sasha Tavoleri, Cosa che possiamo confermare.