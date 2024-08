Aspettative che i mercati azionari statunitensi si avvicineranno all’equilibrio dopo l’inflazione – 14/08/2024 alle 14:57

(AOF) – Si prevede che i mercati statunitensi siano vicini all’equilibrio con un orientamento negativo. Tra le statistiche più attese della settimana oltre Atlantico, l’inflazione è leggermente rallentata a luglio, al 2,9% su base annua, il tasso più basso da marzo 2021, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Dal lato del valore, il colosso alimentare Mars (Snickers, Bounty, ecc.) ha annunciato l’acquisizione di Kelanova (Corn Flakes, Special K, ecc.) per 35,9 miliardi di dollari. Pochi minuti prima dei primi scambi, i futures S&P e Nasdaq sono saliti rispettivamente dello 0,10% e dello 0,12%.

Ieri a Wall Street



I mercati statunitensi hanno chiuso in netto rialzo dopo la pubblicazione dei prezzi alla produzione di luglio. Sono usciti al di sotto delle aspettative su base annua. Inoltre, gli investitori attendono domani i dati sull’inflazione statunitense per luglio. Questo indicatore chiave determinerà il corso della politica monetaria della Federal Reserve quando si riunirà a settembre. Dal lato del valore, le azioni di Home Depot hanno chiuso in rialzo poiché la società ha abbassato i suoi obiettivi annuali. L’indice Dow Jones è salito dell’1,04% a 39.765 punti, mentre l’indice Nasdaq è salito del 2,43% a 17.187 punti.

Dati macroeconomici



L’IPC statunitense è aumentato del 2,9% a luglio su base annua, rispetto al 3% previsto, dopo il 3% di giugno. L’aumento mensile è stato dello 0,2%, in linea con le aspettative dopo il -0,1% del mese precedente. L’inflazione core, misura monitorata dalla Federal Reserve, è salita al 3,2% su base annua, in linea con il consenso, e allo 0,2% su base mensile, contro un consenso dello 0,2%.

I dati sulle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti saranno pubblicati alle 16:30.

Valori da seguire



Tutti gli stati

AllState Insurance Company ha raggiunto un accordo definitivo per vendere la sua attività di benefit volontari per i datori di lavoro a Standard Insurance Company, una compagnia assicurativa e finanziaria americana controllata di StanCorp Financial Group, Inc., per 2 miliardi di dollari.

alfabeto



Alphabet, le cui azioni sono scese dell’1% nelle negoziazioni pre-mercato, è nel mirino del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Sono allo studio diversi metodi, inclusa la suddivisione di Google. Bloomberg News ha riferito che un giudice ha stabilito che il gruppo ha monopolizzato illegalmente il mercato della ricerca online.

Coca Coca



Coca-Cola e Oreo (un marchio Mondelez) hanno unito le forze sotto il nome “Besties” (migliori amici inglesi) per creare due prodotti esclusivi in ​​edizione limitata: il sandwich cake Oreo Coca-Cola e la bevanda gassata Coca. – Cola in edizione limitata Oreo Zero Sugar. Per entrambi i marchi, si tratta di un colpo di marketing con disponibilità limitata per i consumatori di “offrire esperienze uniche che celebrino la magia dei momenti divertenti con gli amici”, ha affermato Mondelez in un comunicato stampa.

Kelanova



Il gruppo agroalimentare e di cliniche veterinarie Mars ha annunciato l’acquisizione di Kelanova (ex Kellogg Company). Secondo i termini dell’accordo, Mars acquisirà tutte le azioni in circolazione di Kelanova per 83,50 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale totale di 35,9 miliardi di dollari. A seguito dell’accordo, Kelanova entrerà a far parte di Mars Snacking (proprietaria dei marchi Bounty, M&M’s, Skittles, Snickers e Twix, entità guidata dal presidente Andrew Clark e con sede a Chicago).