Ascometal acquisita da un gruppo italiano: personale lorenese “sollevato”

L’annuncio è stato ufficializzato poco prima delle vacanze di Natale, ma in azienda si vociferava già da mesi: Ascometal, il gruppo specializzato nell’acciaio che impiega 1.400 dipendenti in cinque stabilimenti in Francia, cambierà bandiera. Dopo l’italiana Lucchini all’alba degli anni 2000, la russa Severstal nel 2005, il fondo di investimento Apollo nel 2011, l’investitore Frank Supplison nel 2014 e gli svizzeri Schmolls e Pickenbach nel 2018, è diventata Swiss Steel. Gruppo italiano Acciairie Venete (Acciaierie Venezia), che ha avviato trattative esclusive Acquisizione di tre dei cinque siti Ascometal In Francia.

Oggi Ascometal quasi funziona 600 dipendenti a Hagondange, lavoratori a tempo indeterminato, temporanei o studio-lavoro. Nell’ambito dell’acquisizione rientrano anche gli stabilimenti definitivi di Custins e Marais (Loira) vicino a Nancy, nonché il centro di ricerca Grias a Hacontange con 25 dipendenti. Gli stabilimenti di Dunkerque e Fos-sur-Mer (complessivamente 550 dipendenti) non rientrano invece nelle trattative in corso.

Lavoro garantito in Lorena

L’annuncio di questo acquisto è stato accolto come una buona notizia dai dipendenti della Lorena. Incontro con i dirigenti della squadra italiana all’inizio della settimana. Perché non è uno Undicesimo recupero giudiziale Il gruppo ha fatto esperienza negli ultimi anni. Posti di lavoro garantiti in Lorena, e il gruppo italiano annuncia investimenti: “30 milioni di euro nei prossimi due anni per i siti acquisiti“, riferendosi ad Alain Hilbold, rappresentante CFDT presso Ascometal Hagondange e coordinatore centrale CFDT a livello di gruppo.”Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una grave carenza di investimenti e siamo stati colpiti dalle varie amministrazioni giudiziarie che abbiamo vissuto. Il gruppo italiano vuole investire in sicurezza, sviluppo e qualità. Questo è ciò che abbiamo chiesto“.

Da parte sua, Swiss Steel dichiara di volerlo Concentrati sulle sue funzioni principaliTre anni dopo furono segnati dalla crisi del Covid e dalla guerra in Ucraina. Come passo successivo, a febbraio, un esperto nominato dal CSE questa settimana presenterà i suoi risultati sull’acquisizione.