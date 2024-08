Un turista olandese è rimasto coinvolto in un costoso incidente mentre era in vacanza in Francia. la ragione? Ricarica la tua auto elettrica. Arthur paga centinaia di euro per ricaricare la sua auto elettrica in un accampamento francese: “Mi sento defraudato”

Si tratta di un incidente costoso segnalato dai nostri colleghi di HLN. Un turista olandese è stato multato di 479 euro per aver ricaricato la sua auto elettrica in un campeggio in Francia durante le vacanze. Per ogni minuto di collegamento dell’auto, questo campeggio di lusso nei Pirenei addebita 30 centesimi.

Il turista Arthur non ne era consapevole e ha lasciato la sua auto collegata alla corrente elettrica per 26 ore consecutive, anche se era completamente carica da molto tempo. Il conto finì per essere salato e lo ricevette a casa al suo ritorno. “Mi sento come se fossi stato ingannato“, ha detto a HLN.Stanno semplicemente approfittando della disattenzione della gente, e questo è davvero scandaloso.“Si specifica che il campeggio era dotato di 12 postazioni.