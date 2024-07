Arresti e disagi, Messi piange, la salvezza di Martinez: l’emozione forte dell’Argentina che vince la Coppa America contro la Colombia

Lionel Messi, uscito infortunato al 66′, ha lasciato la panchina in lacrime prima di sorridere nuovamente al 112′ durante il gol della vittoria segnato da Lautaro Martinez, che ha permesso agli argentini di vincere la loro “Tripla Corona”, tre competizioni internazionali nel mondo. classifiche, dopo il 2021. Cuba e i Mondiali del 2022 in Qatar.

Il pomeriggio è iniziato nel caos, con gli organizzatori che si sono lamentati dell’atteggiamento di alcuni tifosi, che hanno sofferto movimenti di folla e lunghe attese per il caldo, tra arresti e disagi.

La polizia ha usato la forza e ha arrestato diverse persone che, a quanto pare, cercavano di entrare nello stadio senza biglietto. Dopo diversi incidenti, le porte sono rimaste chiuse per diverse ore, poiché i soccorritori sono intervenuti diversi malori a causa del caldo (circa 34 gradi) e della pressione della folla.

Quando gli organizzatori hanno finalmente riaperto l’ingresso, l’ingresso dei sostenitori è stato ancora una volta disordinato.

Cecilia Capparelli, tifosa argentina, ha detto: “Ci trattano come animali. L’organizzazione non esiste. In ogni caso, non c’era nulla di pronto per accogliere 60.000 persone”.

L’Hard Rock Stadium di Miami ospiterà sette partite delle prossime finali della Coppa del Mondo nel 2026, ospitate congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Le lacrime di Messi

Mercoledì sono scoppiati episodi di violenza sugli spalti durante la semifinale tra Colombia e Uruguay a Charlotte (Carolina del Nord), provocando le prime critiche alla Confederazione sudamericana di calcio (CONMEBOL).

Alla fine ha potuto prendere il via alle 21:22 ora locale (3:22 ​​ora di Parigi di lunedì), con un’ora e 22 minuti di ritardo.

La Colombia si è subito messa in luce con un meraviglioso movimento collettivo di James Rodriguez per passare la palla da Luis Diaz a John Cordoba, scrivendo un bellissimo tiro dopo aver esaminato il petto accanto al gol di Depo Martinez (sesto).

L’eterno Lionel Messi si ritrova in una posizione ideale all’interno dell’area, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore (minuto 20). La Pulga ha poi subito un forte contrasto che lo ha lasciato a terra per diversi minuti.

Un assaggio di cosa lo aspettava nel secondo tempo. Al 64′, Messi è caduto in campo dopo un debole supporto durante una corsa in mezzo al campo e si è lamentato di un infortunio alla caviglia destra.

Il 37enne, otto volte vincitore del Pallone d’Oro e campione del mondo nel 2022, è uscito zoppicando dopo due minuti mentre il pubblico esultava. Appena si è seduto sulla panchina non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il futuro internazionale della stella argentina è incerto, anche se non ha escluso un prolungamento con opzione fino al Mondiale 2026 organizzato dagli Stati Uniti, dove giocherà per Inter Miami, Messico e Canada.

Anche il connazionale Angel Di Maria è uscito piangendo, al 117′, per la sua ultima scelta.

Gli argentini avevano approfittato dell’occasione pochi minuti prima: Lo Celso ha servito un passaggio di Leandro Paredes per Lautaro Martinez in profondità e ha segnato il gol della vittoria dalla destra dell’area. I tre giocatori titolari sono entrati in azione durante la partita.

Dopo la sua celebrazione, Martinez è venuto a baciare in panchina il suo capitano Messi, che ha portato l’Argentina alla sua 16esima Coppa America, un numero record di titoli davanti all’Uruguay (15).