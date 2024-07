Aprite attentamente gli occhi la notte successiva: una “pioggia” di meteore si vedrà a Berry e in Francia

Queste stelle cadenti hanno un nome, sono state chiamate Delta Acquario o Delta Capricorno, dal nome delle costellazioni dell’Acquario e del Capricorno, da cui provengono. Ma cosa sono queste stelle cadenti?

Sono frammenti di asteroidi che si frantumano mentre si avvicinano al sole.. Da allora, questa polvere gravita nello spazio e una parte ritorna vicino alla Terra ogni 5 anni. Charbel Kazanjian, Responsabile del polo stellare a Nankai (Shir) Spiegacelo. “In realtà, è un piccolo pezzo di pietra o polvere che entra nell’atmosfera. Ci sono molte cose in orbita attorno al sole, inclusa questa polvere. Quando entra nell’atmosfera, è come se ti strofini le mani, si riscalda. La polvere viaggia così velocemente che sfregherà contro l’atmosfera e prenderà fuoco. “Uno scienziato mi dirà che non è fuoco, ma è così che puoi immaginarlo.”Vedi nel cielo un piccolo pezzo di pietra in fiamme È un meteorite, una stella cadente.“Gli astronomi annunciano una doppia pioggia di queste stelle cadenti, Delta Acquario e Capricorno, con una frequenza fino a venticinque meteore all’ora.

Dove guardarlo per non perdersi nulla dello show?

A partire da mezzanotte, lo spettacolo celeste promette di essere grandioso. Provengono dal Delta Acquario e dal Delta Capricorno, come indicano i loro piccoli nomi Dalla costellazione del Capricorno e dell’Acquario…e non sono solo segni zodiacali.

Charbel Kazanjian fornisce preziosi consigli.”Non preoccuparti, Acquario e Capricorno sono rivolti a sud. Prendi una bussola e saprai in quale direzione dovresti guardare il cielo“. Ma “Non aspettarti la pioggia, non succede ogni secondo“Forse c’è”Due stelle cadenti al minuto. Quindi devi prenderti abbastanza tempo. Procurati un materassino e una sedia su cui sdraiarti Guarda con calma il cielo esposto a sudattendere il calare della notte tra le 23:00 e l’1:00 per vederli chiaramente“.

Durata e dimensione dei meteoriti

La durata delle meteore, anche se fugace, dà un’indicazione sulla dimensione delle pietre A contatto con la nostra atmosfera. “Ciò che vedi, che dura da un secondo a meno di un secondo, sono piccole stelle che sono polvere“continua il mediatore scientifico.”Le pietre piccole sono più grandi e poiché possono misurare fino a cinque centimetri, una stella cadente dura diversi secondi“Occasionalmente compaiono oggetti di dimensioni eccezionali.” È successo lo scorso settembre Ha fatto un grande flash. E il cielo si è illuminato! “Questo è un meteorite che passa” Polo stellare “Che è finito sul tavolo del giardino, nella contea.”Con questo tipo di oggetto abbastanza grande, possiamo effettivamente provare le coordinate della sua provenienza, come è arrivato nell’atmosfera, a quale altitudine, quando è rientrato, quando è uscito, e potrebbe trovarsi a così e così. Un posto nella foresta.“

Se non potete assistere allo spettacolo dell’anello meteorico, potrete rimediare al passaggio delle Perseidi intorno al 10 agosto 2024. Il Pôle des Etoiles di Nançay organizza anche una serata di osservazione delle stelle allo stadio della città, con attività scientifiche e il giorno prima di una serata cosiddetta “VIP”, alla quale tutti possono partecipare purché lo siano Prenota on-line E dove sarà possibile contemplare il cielo grazie alla Société d’Astronomie Populaire du Centre.