Apple sta lavorando al Mac più piccolo di sempre

E se un Mac mini avesse le stesse dimensioni di una Apple TV? Apple lo sognerà e questo nuovo modello potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo.

Piccolo, con 19,7 cm di lato, il Mac mini è il computer più ridicolo (in termini di dimensioni) che Apple abbia mai prodotto. Dal lancio del primo modello nel 2005, le dimensioni e il design non sono mai stati rielaborati. Gli interni del dispositivo sono stati aggiornati, con il passaggio da Intel SoC ad Apple Silicon, ma le dimensioni ridotte del dispositivo rimangono invariate.

secondo Marco GormannQuesti dettagli potrebbero cambiare molto presto con il possibile arrivo della più piccola testata per computer mai venduta. Con una lunghezza di circa 20 cm su un lato, il Mac mini può avere le dimensioni di una Apple TV, o poco meno di 10 cm. Le dimensioni verranno così ridotte della metà, il che rappresenterà un grande risultato da parte di Apple.

Ma per arrivarci, Apple deve rivoluzionare il modo in cui assembla le parti sotto il cofano del Mac mini. L’arrivo del chip M4 entro la fine dell’anno consentirà all’azienda di reinventarsi assemblando e mettendo insieme i componenti del dispositivo. Tuttavia, ciò deve essere fatto senza trascurare l’aumento della temperatura.

