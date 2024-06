Apple si sta concentrando sulla massima personalizzazione del tuo iPhone con iOS 18

Lunedì 10 giugno 2024, Apple ha rivelato il tanto atteso aggiornamento iOS durante il suo keynote. iOS 18 vuole rendere l’iPhone più efficiente, più personale e più intelligente.

Rinnovo della personalizzazione

Apple promette “infinite possibilità di personalizzazione”. Innanzitutto, gli utenti iPhone potranno personalizzare al massimo la propria schermata iniziale. Niente più schermate statiche, Apple offre libertà nel posizionamento delle app. Su, giù, di lato. Se vuoi che il tuo sfondo brilli, adorerai questa nuova funzionalità.

Apple sta inoltre aggiornando la modalità oscura implementando un nuovo design dell’app. Una volta abilitata la modalità oscura, le app assumeranno un tema scuro. E non è tutto, ora puoi cambiare completamente l’aspetto delle tue app. Grazie alla nuova finestra di personalizzazione della schermata iniziale, sarà possibile associare le vostre app ai colori del vostro sfondo, oppure scegliere qualsiasi colore. Blu, Verde, Nero Se vuoi un look semplice, tutto è possibile.

Anche il Centro di Controllo si sta evolvendo. Ora quando accedi al Centro di controllo, appariranno nuovi menu. Il Centro di controllo apre anche le sue personalizzazioni agli sviluppatori. In questo modo, saranno in grado di implementare controlli per le loro applicazioni. Anche il Centro di controllo diventa personalizzabile, consentendoti, ad esempio, di regolare la dimensione delle icone.

Anche la schermata di blocco ha subito un restyling, con icone di controllo personalizzabili. Ora sarai in grado di modificare l’immagine o l’icona della torcia.

La privacy è la preoccupazione principale di Apple

Ancora una volta, Apple ha la privacy al centro. Di conseguenza, con iOS 18 arriveranno molte nuove funzionalità. Innanzitutto, quest’anno Apple introduce un nuovo modo per proteggere i tuoi dati, bloccando qualsiasi app tramite codice o riconoscimento facciale. Sarà anche possibile nascondere le applicazioni e collocarle in una cartella nascosta e bloccata. Inoltre, quando consenti a un’app di accedere ai tuoi contatti, iOS 18 ti consentirà di scegliere specificamente i contatti.

L’app Foto si rinnova

Apple sta pubblicizzando il nuovo design “cool”. Infatti, l’app Foto subirà un importante aggiornamento che andrà verso una migliore esperienza utente. Pertanto, Apple promette di migliorare l’organizzazione del film migliorandone in particolare l’intelligenza. Per fare ciò, il design è stato notevolmente rivisto. Innanzitutto viene visualizzato il pulsante Filtro e i gruppi vengono ridisegnati. Sarà possibile sfogliare le foto per argomento, per orario, persone, viaggi, ecc.

Le immagini sono ora personalizzabili. Gli utenti potranno scegliere quali collezioni vogliono vedere più spesso e scorrendo verso destra darà loro accesso a un carosello nuovo di zecca. Ciò evidenzierà le foto preferite degli utenti.

L’app di messaggistica si sta evolvendo

Nuove funzionalità in arrivo nell’app Messaggi. La più importante è la messaggistica satellitare. Utilizzando la stessa tecnologia SOS satellitare, ora sarai in grado di utilizzare la messaggistica satellitare se sei offline e desideri contattare i tuoi cari.

Sono in arrivo anche altre funzionalità di personalizzazione. Come su WhatsApp, sarà possibile modificare il formato del testo, ad esempio sottolineandolo. Sono in arrivo nuovi effetti per i testi, alcune frasi avranno un effetto automatico, ma sarà possibile associare qualsiasi effetto alle vostre frasi. Infine, iOS 18 cambia le interazioni dei messaggi. Ora sarà possibile interagire con qualsiasi emoji.

Implementando l’intelligenza artificiale nel suo ambiente, Apple mira a trasformare l’esperienza dell’iPhone. Apple Intelligence fornirà agli utenti nuovi modi per migliorare la propria scrittura con nuovi strumenti. Questi strumenti integrati in iOS 18 consentiranno agli utenti di riscrivere, correggere e riepilogare il testo in Mail, Note, Pages e app di terze parti.

La posta sta migliorando

Entro la fine dell’anno, Apple introdurrà un’importante revisione dell’app Mail. Ancora una volta l’azienda di Cupertino punta a migliorare la propria app attraverso l’esperienza dell’utente. Riprogettato sicuramente, ma al servizio dell’esperienza dell’utente.

La grande novità? Un nuovo modo di gestire la tua casella di posta. Le nuove email saranno ora organizzate in quattro categorie. Essenziale per e-mail personali e urgenti, e-mail transazionali per conferme e ricevute di pagamento, aggiornamenti di notizie e notifiche social e, infine, promozioni per e-mail di marketing. Mail presenta anche una nuova visualizzazione di riepilogo che riunisce tutte le email relative alla tua azienda, consentendo agli utenti di trovare rapidamente ciò che è importante in questo momento. Ad esempio, tutte le email che un utente riceve da una compagnia aerea quando organizza un viaggio verranno organizzate in una visualizzazione di riepilogo.

Altre funzionalità di iOS 18

È in corso un restyling, ma per ora solo negli Stati Uniti. Infatti, l’app offrirà ora nuove mappe topografiche con sentieri escursionistici accessibili offline. Queste nuove funzionalità saranno disponibili anche su watchOS 10.

La modalità Gioco è in arrivo su iPhone. Come in macOS, questa modalità mira a ottimizzare il consumo dei dati in background, al fine di offrire un’esperienza di gioco ottimale.

Con Taptocash, gli utenti iPhone avranno accesso a un nuovo modo di pagare tramite il proprio smartphone. Gli utenti potranno inviare e ricevere Apple Cash semplicemente collegando due iPhone insieme, grazie ai chip NFC. Un’altra novità nell’app Maps è che i biglietti per concerti o film forniranno ulteriori informazioni, come ad esempio una planimetria.

Nell’app Journal, Apple introdurrà una nuova panoramica con iOS 18 per aiutare gli utenti a monitorare i propri obiettivi. Sarà disponibile un widget del diario per consentire agli utenti di avviare rapidamente una voce dalla schermata iniziale o dalla schermata di blocco, le registrazioni audio verranno trascritte automaticamente e gli utenti potranno esportare e stampare le voci del diario.

L’app Calendario assumerà finalmente il controllo delle attività dell’app Promemoria e dei Biglietti delle carte.

Nell’app Salute, l’ID medico è stato riprogettato per consentire ai primi soccorritori di trovare più facilmente le informazioni più importanti in situazioni di emergenza.

