Apple si rivolge a terzi per il servizio “acquista ora, paga dopo” dopo l’interruzione del prodotto

Anche se Apple interromperà il servizio “acquista ora, paga dopo” lanciato lo scorso anno, la società è impegnata nel prodotto e un successore dell’offerta sarà lanciato entro la fine dell’anno attraverso terze parti come Affirm.

Acquista ora, paga dopo (BNPL) è esploso quando la pandemia di COVID-19 ha costretto più acquirenti ad acquistare online e il prodotto continua ad avere risonanza tra i consumatori. Secondo Adobe Analytics, i prestiti BNPL hanno generato 75 miliardi di dollari di spesa online nel 2023, con un aumento del 14,3% rispetto al 2022.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, Apple ha affermato che la sua nuova soluzione “ci consentirà di offrire pagamenti flessibili a più utenti, in più luoghi in tutto il mondo, collaborando con banche e istituti di credito che supportano Apple Pay”. La società non ha commentato ulteriormente il motivo della conclusione delle sue offerte individuali per BNPL.

Gli utenti esistenti del suo servizio BNPL, Apple Pay Later, potranno comunque gestire e pagare i prestiti in sospeso tramite l’app Wallet, ha affermato la società.

Apple ha annunciato la scorsa settimana che gli utenti di Apple Pay avranno accesso a nuove offerte di prestiti rateali questo autunno, inclusa la possibilità di richiedere prestiti BNPL direttamente tramite Affirm quando pagano con Apple Pay. I clienti potranno anche accedere ai pagamenti rateali da carte di credito e debito, ha affermato il colosso della tecnologia.

Il prodotto BNPL originale di Apple era visto dagli analisti come un concorrente dei fornitori BNPL come Affirm. Permetteva ai clienti di acquistare prodotti e pagare in quattro rate senza interessi per articoli del valore fino a $ 1.000. Affirm offre agli utenti la possibilità di pagare i prodotti in due o quattro rate, nonché rate mensili per gli articoli più costosi.

“Per me, questo assomiglia molto a ciò che sta accadendo con le carte di debito”, ha affermato Sean Gillis, direttore dell’intelligence sui pagamenti presso J.D. Power. “Non importa quale carta di debito un consumatore utilizza per finanziare i propri acquisti, finché utilizza Apple Pay, l’esperienza è di proprietà di Apple.”

Se il nuovo portafoglio di prodotti BNPL di Apple verrà consegnato tramite Apple Pay, ci sarà “un rischio minimo per Apple, che manterrà quindi il rapporto con il cliente”, ha aggiunto Gillis.

Anche se Apple potrebbe scegliere di collaborare con altri fornitori BNPL in futuro – come il concorrente di Affirm, Klarna – una fonte che ha familiarità con la questione ha evidenziato la tecnologia e l’esperienza di sottoscrizione di Affirm, nonché la scelta della società di non addebitare agli utenti penali per il ritardo.

Klarna ha rifiutato di commentare.

Le azioni confermate sono scese dello 0,7% nel corso della giornata, una mossa che un analista ha attribuito ai dati sulle vendite al dettaglio più deboli del previsto a maggio. (Segnalazione di Hannah Lange a New York; Segnalazione aggiuntiva di Ananya Maryam Rajesh; Scrittura di Megan Davis e David Gregorio)