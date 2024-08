Apple ha realizzato uno dei suoi peggiori errori con iOS 18 e sta pianificando di cambiare questo orrore per iPhone 16

Se, come me, le nuove app Foto su iOS 18 ti hanno un po’ confuso, sembra che Apple stia invertendo la rotta con l’ultimo aggiornamento, e questa è una buona cosa.

La nuova app Foto su iOS 18: un po’ un disastro

Mettendo da parte Apple, Intelligence e l’AI di Apple ancora in attesa, iOS 18 ha portato molte nuove funzionalità, incluse alcune piuttosto controverse. Tra questi ci sono le icone delle app sulla schermata iniziale che puoi posizionare dove vuoi e tingerle di un unico colore; Ma anche L’app Foto è stata completamente ridisegnata.

Niente più schede, si va in una home page che mostra la libreria di foto, ma anche gli album e i ricordi suggeriti… In generale, abbiamo diritto a molti suggerimenti ed elementi fissi, ad es Le categorie di immagini vengono posizionate in background. Questo è uno dei grandi problemi di questa organizzazione.

Il secondo problema è la ripetizione. Quando scorri questa singola pagina, troverai le stesse cose che puoi trovare scorrendo verso sinistra o verso destra dalla tua libreria di foto. Questi cambiamenti sono lungi dall’essere perfetti, ma certamente non sono realmente necessari.

Si dice spesso che gli esseri umani resistono al cambiamento. C’è del vero in questo, e questo è il caso della tecnologia. Penso in particolare agli AirPods, che furono pesantemente stroncati al momento del lancio, prima di diventare un successo mondiale. Tranne che per l’app Foto in iOS 18, credimi, mi sono preso il tempo per usarla. Anche dopo tutta questa fatica ho ancora un retrogusto amaro e la voglia di tornare alla semplicità della versione precedente.

Fortunatamente per noi, Apple starebbe valutando alcune modifiche all’organizzazione della home page dell’app; Le modifiche sono già visibili nell’ultimo aggiornamento.

L’app Foto è stata semplificata nell’ultimo aggiornamento

Durante la fase beta di iOS, che dura da giugno a settembre, Apple rilascia diverse versioni di aggiornamenti per apportare modifiche, testare o persino migliorare le prestazioni del dispositivo. Ora è il momento di ascoltare le opinioni degli utenti registrati nel programma e apportare le opportune modifiche.

Questo è ciò che Apple ha fatto con iOS 18 beta 5 per l’app Foto. macchiato Dai nostri colleghi di 01net, coloro che hanno aggiornato possono vedere alcuni cambiamenti visivi. in primo luogo, La Libreria fotografica, che può visualizzare diversi album o categorie di foto personalizzabili, scompare.

Fonte: 01net

bagno privato, La libreria fotografica occupa più spazio quando apri l’app. Quindi vediamo più immagini a colpo d’occhio. Infine, non è necessario scorrere verso l’alto all’avvio dell’app per visualizzare il pulsante per scegliere le foto; È proprio lì, una delizia. Queste piccole modifiche semplificano l’interfaccia laddove ce n’è veramente bisogno.