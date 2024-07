Appena arrivata su Netflix con il suo capitolo finale, questa serie si colloca al primo posto nella classifica delle serie più viste sulla piattaforma

È una delle prime serie spagnole a raggiungere il successo dopo la sua esplosione Rubare soldi Su Netflix. In arrivo nel 2018 sulla piattaforma streaming, eliteun genere di dramma adolescenziale spagnolo gossip Girl, rapidamente classificato tra le serie popolari. Ma dopo sei anni di trasmissioni è giunto il momento di salutarci. Venerdì scorso Netflix ha lanciato l’ottava e ultima stagione della serie creata da Dario Madrona e Carlos Montera. Quest’ultima era molto attesa e si è piazzata in cima alle serie più viste sulla piattaforma di streaming in Belgio, prima Cobra Kai et al Esca ad alta tensione. Questo sarà il caso in almeno 22 paesi in tutto il mondo, come Brasile, Francia o Spagna, da dove ha origine, rivela Flixpatrol.

La serie, che racconta le avventure degli adolescenti in un liceo d'élite di Madrid, ha riscosso un enorme successo sin dal suo lancio, grazie alle sue trame che mescolano amicizia, amore, sesso, droga, tradimento e persino omicidio. Il secondo fattore che ha permesso alla serie di emergere: il suo cast principale composto da diverse star Rubare soldiSono Maria Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Llorente. "Chi avrebbe mai pensato che io e Dario Madrona, quando abbiamo iniziato a pensare ad una piccola idea, saremmo arrivati ​​a questo punto. Otto stagioni in cui io e Dario, con Jaime Vaca, e poi con tutta una squadra di sceneggiatori, siamo entrati nel racconto? storie che ci affascinano, piene di mistero, melodramma, e desiderio, e un po' di lussuria, e un po' di morte, e ogni tipo di eccesso.Carlos Montera ha scritto su Instagram nell'ottobre 2023. E elite È stata criticata per trasgressioni di ogni tipo – la quarta stagione, essendo "troppo sessista" per alcuni, ha deluso più di un fan – e la serie rimane attualmente la serie più longeva che Netflix abbia mai prodotto.