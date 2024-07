Angelo in bikini e Chanel: le ultime foto della cantante belga fanno scalpore

Profumo d’estate. Una volta che non è personalizzato, Angela Non ha nessun concerto in programma dalla fine della sua carriera “La torre dei novantacinque”Che si è concluso a settembre 2023 Cantante belga Ne ha approfittato e ha dato uno sguardo alla sua vita quotidiana sui social network.

“lei è molto bella”

luglio 8, Angela Ha condiviso molte foto sul suo account Instagram ufficiale. Può essere visto in una combinazione di Chaneluna casa francese che la belga considera fonte di ispirazione, insieme alle sue amiche bikinispostandosi Parigi Su una bici elettrica o mixando una canzone in macchina. I suoi fan non erano timidi riguardo alla loro felicità. “È così bella”, “La star che crede di essere”, “Non vedo l’ora che ritorni”, “Così bella”, “Ti amiamo”, “Regina del mondo”, Possiamo leggere nei commenti.

Angel abbaglia alla sfilata di Chanel (foto)

“Il tour del 95 mi ha letteralmente cambiato la vita. In quasi due anni di follia sono cresciuto e per la prima volta posso dire di essere fiero di me stesso di aver conosciuto persone che ora fanno parte della mia famiglia fan fedeli, allo Zenith, in Francia, in Belgio, in tanti “Dai festival, attraverso il Quebec, fino agli Stati Uniti”., ha annunciato Angel al termine del suo lungo tour.