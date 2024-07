Amazon è un sogno che diventa realtà nel Prime Day 🔥

Se stai cercando un dispositivo di archiviazione di grande capacità, adorerai questo buon affare che Amazon ha fatto nel Prime Day. Il marchio sta spuntando online questa mattina con un accordo XL che ti consente di indossarlo L’hard disk WD Elements da 16TB costa solo 328€ invece di 395€ Generalmente. Permettendovi di risparmiare ben 67 euro.

Il disco rigido WD da 16TB approfitta dello sconto XL ed è qui:

Approfitta dell’offerta su Amazon

Come nota Amazon sulla pagina del prodotto, questa offerta è solo per i membri Prime. Se ancora non è il tuo caso, puoi abbonarti con un abbonamento annuale (69,90€) o mensile (6,99€). Per accedere ai saldi senza dover pagare nulla, è anche possibile provare gratuitamente Prime per 30 giorni (senza carta bancaria). Anche se ciò significa annullare immediatamente, quindi non ti verrà addebitato alcun importo dopo tale periodo.

Come il resto dell’anno, Amazon ti offre i suoi soliti servizi. Hai la consegna gratuita in un giorno, un periodo di restituzione di 30 giorni per restituire i prodotti che non ti vanno bene o anche una garanzia del produttore che ti copre da potenziali malfunzionamenti o difetti di progettazione. Questo disco rigido WD ha 2 anni.

Disco rigido per spazio di archiviazione illimitato

Con una capacità molto conveniente di 16TB, questo disco rigido Western Digital ti permetterà di archiviare e consolidare tutti i tuoi file (foto, musica, video, documenti, giochi, ecc.) in un unico posto. La sua installazione è semplice e veloce, accessibile a tutti, anche ai principianti. Basta collegarlo a una presa di corrente, collegarlo al tuo dispositivo tramite il cavo USB-A incluso nella confezione, aprire il file manager del tuo computer e voilà!

Il dispositivo è di piccole dimensioni, con dimensioni di 13,5 x 4,8 x 16,6 cm, ed un peso di 900 grammi. Troverà quindi facilmente il suo posto su qualsiasi scrivania, senza essere ingombrante. Sebbene funzioni con l’interfaccia 3.0, questa unità desktop ha il vantaggio di essere compatibile con lo standard USB 2.0, rendendola versatile e utilizzabile con molti sistemi. Se il suo formato è destinato principalmente all’utilizzo con computer Windows, puoi utilizzarlo anche con un Mac. In questo caso specifico sarà necessaria la riformattazione.

Oltre alla funzione di stoccaggio, questi articoli WD possono tornare utili in molte altre situazioni. Può aiutarti a trasferire file da un computer il cui spazio di archiviazione è pieno. Lasciando così spazio a quest’ultimo per ritrovare tutte le sue prestazioni. Non è più necessario eliminare i file, basta spostarli sul disco rigido WD. Grazie alle elevate velocità di trasferimento, non dovrai aspettare a lungo per i trasferimenti.

Questo modello è potente e affidabile e beneficia dell’esperienza di Western Digital, un gigante nel settore dei dispositivi di archiviazione. Offre quindi maggiore durata e resistenza agli urti, grazie al suo involucro robusto, in modo che possa offrirti un’esperienza ottimale a lungo termine. Infine, per ragioni di sicurezza, il produttore consiglia di collegarlo direttamente ad una presa di corrente e non ad una prolunga.

In breve, un disco rigido WD affidabile, potente e ad alte prestazioni che offre spazio di archiviazione estremamente conveniente ed è offerto a un prezzo basso nell’ambito del Prime Day. Non aspettare troppo a lungo se attira la tua attenzione, poiché potrebbero esaurire rapidamente le scorte.

Per vedere le vendite rapide sul disco rigido WD 16TB, qui:

Approfitta dell’offerta su Amazon

🔴 Per non perdere nessuna novità di 01net, seguici Google News et al WhatsApp.