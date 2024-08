Almeno “2492 carati”: scoperto in Botswana il secondo diamante più grande al mondo

Secondo il governo del Botswana e molti esperti si tratterà della seconda più grande scoperta sulla Terra.

In termini di carati, non è lontano dal più grande diamante conosciuto al mondo, il Cullinan da oltre 3.100 carati, scoperto in Sud Africa nel 1905.

“Siamo entusiasti di riavere questo eccezionale diamante”, ha detto il CEO di Lucara William Lamb nel comunicato stampa, che non ha fornito alcun dettaglio sul valore o sulla qualità del ritrovamento.

Il diamante sarà presentato nel pomeriggio al presidente Mokgweetsi Masisi, che lo definisce il più grande mai trovato nel paese dell’Africa meridionale, e alla stampa a Gaborone.

“La storica scoperta di questo diamante grezzo, il più importante degli ultimi 120 anni, è emozionante”, conferma Tobias Kormend, amministratore delegato di 77 Diamonds, la più grande azienda di gioielleria online in Europa.

Rilevazione a raggi X

Secondo lui, questa grande pietra, in gran parte trasparente, è “il più grande diamante grezzo scoperto dopo la scoperta del diamante Cullinan”, che è stato tagliato in diversi pezzi, il più grande dei quali era “incastonato nei gioielli della corona britannica”.

Questa scoperta è “in gran parte dovuta alla moderna tecnologia” di rilevamento a raggi X, sviluppata da Lucara e utilizzata dal 2017, “che consente di estrarre pietre preziose più grandi dal terreno senza che si rompano”, sottolinea lo specialista.

“Quindi è probabile che ne vedremo emergere altri”, ha aggiunto.

Il Botswana è uno dei maggiori produttori di diamanti al mondo, che costituiscono la sua principale fonte di reddito, rappresentando il 30% del suo prodotto interno lordo e l’80% delle sue esportazioni.

Come ha osservato Lucara nel suo comunicato stampa, i proventi dei diamanti apportano al Botswana “significativi benefici sociali ed economici”, finanziando “aree essenziali come l’istruzione e la sanità”, nonché le infrastrutture per questo paese di 2,6 milioni di persone.

Prima che la scoperta fosse annunciata giovedì, il diamante più grande scoperto in Botswana era una pietra da 1.758 carati, anch’essa estratta da Lucara nel 2019 e chiamata Siwelo, che significa “reperto raro” in Setswana.

Grande all’incirca quanto una pallina da tennis, è stato acquistato da Louis Vuitton, il marchio di punta del colosso del lusso LVMH, per un prezzo non reso noto.

Lucara afferma nel suo comunicato stampa di aver trovato anche un diamante da 1.174 carati in Botswana nel 2021, utilizzando la stessa tecnologia a raggi X utilizzata per identificare il diamante grezzo eccezionalmente grande questa settimana.