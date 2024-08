Alexandra Lamy: Pausa tatuaggio in costume da bagno e con la famiglia!

Il ringiovanimento di Alexandra Lamy: il suo racconto fa reagire le persone

Per quello che sembra essere suo Primo tatuaggioAlexandra ha chiamato Lamy Il ragazzino innocenteun tatuatore con sede a Nîmes. “Quando colpisci le sbarre e tatui la persona che ti ha fatto battere le sbarre per tutta la tua infanzia. Grazie per la tua fiducia @alexandralamy”ha scritto il tatuatore mascherato durante una Instagram Story.

Alexandra Lamy mostra con orgoglio il suo nuovo tatuaggio sul dito, firmato dal tatuatore mascherato Innocent Kidd, su Instagram il 20 agosto 2024. ©Instagram

Nella foto, l’attrice 52enne appariva sorridente. Costumi da bagnoCon il dito – il dito medio – un tatuaggio moderno. Tuttavia, è difficile capire il motivo dietro la scelta dell’attrice. Ma gli emoji Stella e cometa Quelli aggiunti nel racconto di Inocent Kidd potrebbero servire come indizi sul tema di questo piccolo tatuaggio estivo.

Il tatuatore Innocent Kidd è nel bel mezzo di una sessione con Alexandra Lamy, osservato da sua figlia Chloe Joanette. 20 agosto 2024 su Instagram. ©Instagram

Già all’inizio di agosto, il compilatore di Shushu (della serie Un ragazzo, una ragazza) Ha sorpreso i suoi fan rivelando A Nuovo taglio di capelli cortoIn realtà ha tagliato i suoi riccioli biondi all’inizio dell’estate. “Ci si sente bene!”“, ha commentato emozionata.

Alexandra Lamy sorprende ancora una volta i suoi fan con un cambiamento radicale nel suo aspetto

Alexandra Lamy sta trascorrendo l’estate con la figlia Chloe, nata dalla sua precedente relazione con Thomas Joanette. Madre e figlia si godono la vita all’aria aperta nelle Cévennes, dopo aver fatto recentemente un’escursione a Mont-Lozier.

Alexandra Lamy prossimamente con le scarpe Louise Violet

Dopo la sua apparizione nel film Promessa verde All’inizio dell’anno, Alexandra Lamy si prepara a tornare sul grande schermo. Il 6 novembre il pubblico la troverà nel dramma storico Luisa Violadiretto da Eric Besnard.

Insieme a Gregory Gadevoe e Jérôme Kercher, Alexandra Lamy interpreta l’insegnante Louise Violet. Fu mandata in un villaggio nella campagna francese nel 1889, dove dovette far rispettare la Scuola della Repubblica (gratuita, obbligatoria e laica). Un compito che non lo rende popolare né tra i bambini né tra i genitori…