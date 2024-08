Alcuni lo preferiscono gelido – Zonebourse

A volte gli investitori hanno una memoria d’oro. È confortante perché permette loro di entusiasmarsi di più dopo aver dimenticato che dieci giorni fa erano sull’orlo di una crisi di nervi. Va detto che i pianeti sembrano essersi riallineati a favore di un futuro economico relativamente prevedibile, il che porta quindi all’assunzione di rischi. A volte la psicologia del mercato non c’entra nulla.

Nel torpore estivo, gli investitori continuano a reagire in modo eccessivo ai segnali economici entusiasmandosi fortemente per alcuni numeri, prima di precipitare nella depressione su altri dati. Ma alla fine, penso che si possa ragionevolmente affermare che, al di fuori di queste aspettative, lo scenario preferito per il mercato è quello di prendere lentamente il sopravvento. L’economia americana deve comportarsi come dovrebbe, cioè senza declinare troppo o brillare troppo. Questo è esattamente ciò che gli esperti finanziari vogliono che accada, perché consentirà alla banca centrale americana di ridurre i tassi di interesse di riferimento ad un ritmo moderato ma deciso. Il costo del denaro diminuirà gradualmente, il che irrigherà ancora una volta l’economia e consentirà l’assunzione di rischi. State iniziando a conoscere questo schema, comunque lo chiamano i media: l’atterraggio morbido, lo scenario Riccioli d’oro o lo scenario di crescita tiepida, che mi ha permesso di trascurare il film. Ad alcuni piace caldo Nel titolo. È soggetto ai soliti rischi, ma soprattutto al fatto che gli investitori cercano di anticiparsi a vicenda. Ciò significa che la propensione al rischio è già tornata in previsione, come evidenziato ad esempio dal guadagno del 17% di Nvidia in quattro sessioni. Il che significa anche che qualsiasi evento che modifichi questo scenario si trasforma in dramma, come abbiamo visto di recente. Ma questo non è il punto finale della settimana, che è caratterizzata da sollievo e bassa volatilità.

Le statistiche generali pubblicate ieri negli Stati Uniti hanno mostrato che la situazione economica rimane all’interno del range accettabile determinato dal mercato. Lungi dal crollare, il consumatore americano sta facendo ciò che sa fare meglio. Consumare. Le vendite al dettaglio di luglio attraverso l’Atlantico sono state molto più forti del previsto. Quindi, naturalmente, i profeti di sventura sottolinearono ancora una volta che era ancora in piedi ma alla fine si sarebbe spezzato. Ma man mano che lo ripetevano ogni mese per due anni, il loro discorso diventava sempre meno udibile. La statistica ha anche abbassato le aspettative di un doppio taglio del tasso di interesse da parte della Federal Reserve il mese prossimo. È abbastanza salutare perché questa scommessa non significa nulla, a meno che, ovviamente, non si verifichi un evento catastrofico.

I mercati azionari hanno registrato un andamento normale mentre lo scenario di base si è rafforzato. L’indice S&P 500 statunitense è salito dell’1,6%, trainato dal settore tecnologico, mentre lo Stoxx Europe 600 è salito dell’1,15%. L’indice generale degli Stati Uniti è +16,2% dal 1Lo è gennaio, mentre la sua controparte europea ha guadagnato il 6,4%. Nessuno dei due indici ha ancora raggiunto i massimi del 2024, che rappresentano anch’essi record storici, ma si stanno avvicinando. Il Nasdaq 100 era a 6e Ieri una sessione consecutiva di guadagni del 2,5%. L’indice statunitense delle small cap, il Russell 2000, è avanzato della stessa percentuale, dopo essere stato esitante nelle sessioni precedenti. Ciò indica che gli investitori hanno riconquistato la fiducia nelle grandi tecnologie e ora si sentono sufficientemente autorizzati a ricercare performance su questioni meno consensuali, cioè più rischiose. Questo per quanto riguarda il mio stato d’animo a metà agosto.

Ci sono due eventi importanti che si verificheranno da qui alla fine del mese per supportare le ipotesi del mercato. Il primo è il Jackson Hole Symposium nel Wyoming, l’incontro annuale dei banchieri centrali. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà un discorso sulle prospettive economiche venerdì prossimo, 23 agosto. È sufficiente determinare le aspettative del mercato riguardo alla politica dei tassi di interesse, prima della decisione cruciale che verrà presa il 18 settembre. L’altro incontro con Nvidia avrà luogo il 28 agosto. Quel giorno, la star dell’intelligenza artificiale pubblicherà i risultati scaglionati dell’anno fiscale (il secondo trimestre fiscale termina il 31 luglio). Numeri in linea con le (alte) aspettative o addirittura migliori del previsto aiuterebbero a sostenere il mito della tecnologia dirompente e aiuterebbero a giustificare gli elevati multipli di valutazione di Wall Street.

Nella regione Asia-Pacifico, il Giappone conferma di riprendersi rapidamente dalle turbolenze legate al calo di interesse nei suoi confronti Commercio dell’Ariete. Il Nikkei 225 è salito di quasi il 3% chiudendo la settimana in rialzo. La Cina continentale continua a scendere moderatamente, mentre Hong Kong cresce dell’1,6%, aiutata dalle star dell’e-commerce, anche se la performance finanziaria di Alibaba nel secondo trimestre non ha impressionato nessuno. Corea del Sud e Taiwan si confermano su buon livello con un incremento del 2%. L’Australia è cresciuta dell’1%, mentre l’India è rimasta indietro (+0,3%). I mercati europei rimangono ottimisti dopo una buona sessione americana.

L’indice CAC40 inizia la sessione in rialzo dello 0,3% a 7.445 punti. Anche l’indice SMI è cresciuto dello 0,3% a 12.182 punti. Bel20 ha guadagnato lo 0,15% a 4.088 punti.

Gli eventi economici più importanti di oggi

I numeri dei permessi di costruzione di luglio negli Stati Uniti (14:30) precederanno l’indice di fiducia dell’Università del Michigan per agosto (16:00). L’intero ordine del giorno è qui.

Importanti cambiamenti nelle raccomandazioni

Adyen: Barclays mantiene la raccomandazione Overweight e alza il prezzo target da 1.585 a 1.610 euro. Citigroup mantiene il rating buy alzando il prezzo obiettivo da 1.700 a 1.750 euro. Susquehanna mantiene la sua raccomandazione Neutrale alzando al contempo il target di prezzo da 1.320 € a 1.400 €. TD Cowen mantiene la sua raccomandazione d’acquisto alzando il prezzo obiettivo da 1.618 a 1.620 euro.

Big Yellow Group: Citi è passata da neutrale ad acquistare con il prezzo obiettivo aumentato da £ 9,84 a £ 15,25.

Cancom: BNP Paribas Exane ha declassato il suo rating da neutrale a underperform con un taglio del prezzo obiettivo da 29€ a 26€.

Crest Nicholson Holdings: Barclays riprende l’osservazione del mercato ponderato con un prezzo obiettivo di 220 GBX.

Davide Campari-Milano: HSBC migliora la raccomandazione da Hold a Buy con target price a 10€.

Endomines Finland Oyj: Inderes taglia il prezzo di vendita aumentando il prezzo obiettivo da 7,30 € a 7,50 €.

Orazio: Berenberg mantiene il rating Buy riducendo il target price da 100 a 95 euro.

Fortum Oyj: Inderes declassato da Accumulazione a Fulmine, alzando il target di prezzo da 13,50€ a 14,50€.

Geberit: Jefferies continua a sottoperformare con il taglio del prezzo obiettivo da 369 a 355 franchi svizzeri. Morgan Stanley mantiene la raccomandazione di sottopeso con un obiettivo di prezzo ridotto compreso tra 427 e 420 CHF.

Kojamo Oyj: JP Morgan è passata da sovrappesata a neutrale con un taglio del prezzo obiettivo da 11,80 € a 10,50 €.

Marimekko Oyj: Inderes sovraperforma per accumulare con un obiettivo di prezzo di 13€.

Nel Asa: Berenberg ha declassato il suo consiglio buy to hold abbassando il suo obiettivo di prezzo da 8 NOK a 7 NOK.

Porsche Automobil Holding: Barclays mantiene la raccomandazione sul peso di mercato e abbassa il target di prezzo da 50 € a 42,50 €.

Puma: RBC Capital mantiene le sue raccomandazioni sull’andamento del settore e riduce il target di prezzo da 47 a 42 euro.

Relais Group Oyj: Inderes passa da buy a accumulator con price target alzato da 15€ a 16,50€.

Stroman: Deutsche Bank mantiene la raccomandazione di mantenere il prezzo obiettivo tra 120 e 124 franchi.

ThyssenKrupp Nucera: Berenberg ha abbassato il rating buy-to-hold abbassando il prezzo target da 16€ a 12€.

Gruppo UBS: Goldman Sachs mantiene il rating buy e alza il prezzo obiettivo da 35,50 a 37,10 franchi svizzeri.

Vopak: ING mantiene il rating buy e alza il prezzo indicativo da 46 a 51 euro.

Worldline: Jefferies continua a sottoperformare con un target di prezzo ridotto da € 9,20 a € 7,40.

Zealand Pharma A/S: BTIG mantiene il rating di acquisto e aumenta il target di prezzo da 950 DKK a 1.050 DKK. La SEB mantiene la sua raccomandazione di acquisto aumentando al contempo il prezzo indicativo da 990 DKK a 1.135 DKK.

In Francia

Annunci importanti (e meno importanti… tengo a precisare che le informazioni vengono fornite poco prima dell’apertura e non pregiudicano il colore dei titoli durante la sessione)

Saint-Gobain acquisisce l’azienda messicana di prodotti chimici per l’edilizia Ovniver per 740 milioni di euro.

Gli azionisti di Stellantis hanno fatto causa alla casa automobilistica americana dopo i risultati deludenti.

Spie ha completato l’acquisizione di Otto Lse in Germania.

Ikonisys ha raccolto 150.000 euro attraverso un collocamento privato al prezzo di 1,50 euro per azione.

Nel grande mondo

Annunci importanti (e meno importanti).

Europa

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato il trattamento di AstraZeneca per il cancro del polmone non a piccole cellule.

EQT stipula un accordo per l’acquisizione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti in Corea del Sud.

La Bayer vince la causa nella controversia sul glifosato negli Stati Uniti e ora si affida alla Corte Suprema.

Deutsche Bank offre una soluzione in questo caso Banca postale .

. L’unità Pharmatech di Novo Nordisk costruirà una fabbrica da 220 milioni di dollari in Danimarca.

La regione nordica bavarese sta cercando il permesso dell’UE per estendere il vaccino contro il vaiolo agli adolescenti.

DKSH espande la sua partnership con Kahai in Nord America.

Si completa inoltre l’acquisizione di tre società nell’Est Europa.

Dal Nord America

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Edgar Bronfman sta preparando un’offerta di acquisizione per Paramount Global Holdings.

Kroger prevede importanti tagli di prezzo dopo la partnership con Albertson.

Walmart ha brillato ieri dopo aver alzato le sue previsioni.

Pershing Square si posiziona sul sito di Nike.

Secondo la CNBC, l’attivista Engaged Capital possiede una partecipazione del 10% in Portillo.

Lockheed Martin acquisterà Terran Orbital per 450 milioni di dollari.

Il farmaco contro la leucemia Incyte sta mostrando dati positivi in ​​uno studio in fase avanzata che combina tre trattamenti.

TE Connectivity ha risolto una controversia per 5,8 milioni di dollari nei tribunali statunitensi per la spedizione illegale di componenti a entità cinesi.

Dall’Asia Pacifico e oltre

