“Ahi ahi!”, un’atleta che perde lo slancio su…

Grande panico alle Olimpiadi del 2024! Un atleta ha eseguito una schiacciata in una piscina olimpionica subito dopo essersi saltato da un trampolino.

Brevemente Dal 7 agosto 2024 si tiene l’evento di tuffi da 3 metri femminile, con Yuen Chen, Madison Kenny e Aranza Vásquez Montano in testa al turno preliminare.

In semifinale Aranza Vázquez Montano è scesa al 16° posto dopo essere scivolata sul trampolino, mentre al suo posto ha preso posto Chiara Bellacani.

Scoprite i dettagli di questi colpi di scena e le reazioni degli atleti in vista della finale di questo pomeriggio.

Test La tuffatrice australiana Madison Kenny (337, 35 punti) e, Al terzo posto il messicano Aranza Vasquez Montano (321,75 punti).

Olimpiadi 2024: grande piatto nella piscina olimpica

Mentre si preparava a saltare nel profondo durante le semifinali, Aranza ha battuto Vazquez-Montano per poco Mordere sul bordo del trampolino. Leggero slittamento accelerato

Con gusti Che è già finito Due colpi di scena all’indietrosbarra Grande piatto in una piscina olimpionica Sotto gli occhi di curiosi spaventati.

“È il caos! Ok ok ok ok ! Immagina: ieri era al terzo posto…ha detto un commentatore inorridito di Eurosport. Aranza Vasquez Montano è uscito immediatamente dalla piscina Presenta un reclamoAzione consentita dai regolamenti olimpici. “Era prima che iniziassi il salto.”Gli è stato detto. Se riuscirà nel suo quinto e ultimo salto, la tuffatrice di 21 anni finirà morta Scoppiò in lacrime tra le braccia del suo allenatore.

Olimpiadi 2024: quell’altro piatto doloroso

Lunga vita a un altro tuffatore olimpico Un episodio simile il giorno prima. Si è classificato 28° alla fine del turno preliminare, Alison Gibson Ha dovuto rinunciare completamente alla medaglia. Sfortunatamente, un subacqueo americano Toccò con i piedi il trampolino. Poi si tuffò in una palla nell’acqua.

