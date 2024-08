AEW All In: Bryan Danielson vince il campionato del mondo

Bryan Danielson ha affrontato Swerve Strickland nell’evento principale dell’AEW All In 2024. Una partita in cui Strickland ha difeso il suo titolo mondiale e Danielson ha difeso la sua carriera. Se Danielson perde, dovrà ritirarsi.

Danielson è salito sul ring con la sua canzone Final Countdown e la sua famiglia che era a bordo ring a guardare l’evento. L’emozione è stata fortissima:

Swerve Strickland è riuscito ad approfittare di Bryan Danielson e farlo sanguinare davanti ai suoi figli. Strickland ha mostrato il suo pieno arsenale di knockout, ma Danielson ha trovato una seconda possibilità per reagire.

Bryan Danielson ha sorpreso tutti ribaltando la situazione e ottenendo la vittoria per sottomissione con il suo Lebell Lock che ha causato il ritiro del campione. Il 2024 dell’AEW All In si è concluso con una grande festa per Bryan Danielson con la sua famiglia e il Blackpool Fight Club:

Con questa vittoria, Bryan Danielson conquista il suo primo titolo mondiale in AEW e potrà così continuare la sua carriera da wrestler.

I prossimi spettacoli della AEW saranno imperdibili per vedere come Danielson agirà da campione mentre la sua carriera di wrestling continua.

Scopri tutti i risultati dell’AEW All In a questo link.

Fonte immagine: AEW