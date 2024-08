Addio Chromecast: uno sguardo a questi switch Google che hanno rivoluzionato l’esperienza televisiva

In passato, lo streaming di video da un computer a uno schermo TV richiedeva l’uso di un cavo HDMI tra il computer e lo schermo di destinazione. A causa della preoccupazione per questo problema di connessione cablata, alcuni produttori hanno commercializzato soluzioni alternative. Tra questi, si sono divertiti i trasmettitori HDMI; In particolare, consentivano di copiare trasmissioni audiovisive da un televisore ad un secondo monitor situato in un’altra stanza dell’abitazione. Allo stesso tempo, l’uso degli smartphone sta diventando sempre più diffuso. Le app di streaming video come YouTube stanno diventando sempre più popolari sui piccoli schermi. Poi Google ha visto l’opportunità che l’ha catapultata in prima linea nel settore e ha lanciato il dispositivo base Chromecast. Questo accadeva 11 anni fa, nel luglio 2013.

Google Chromecast: sviluppi e innovazioni

I dispositivi Chromecast hanno molti formati. La loro prima generazione, lanciata nel 2013, era un semplice dongle HDMI che si collegava, a volte in modo doloroso, a seconda della posizione delle porte della TV, sul retro della TV. È proprio questa compattezza associata al basso prezzo del dispositivo (solo una trentina di euro) che ha portato al successo del prodotto. L’investimento era minimo e gli utilizzi molto pratici: lo switch permetteva di “streamare” video da uno smartphone con un semplice tocco purché fosse connesso alla stessa rete wifi del Chromecast.