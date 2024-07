Accompagnata dalla figlia Charlotte, la principessa Kate assiste alla finale maschile di Wimbledon (foto)

La principessa 42enne è accompagnata dalla figlia Charlotte, di 9 anni. Quando è arrivata sul campo centrale di Wimbledon, ha ricevuto una standing ovation dal pubblico, che ha applaudito sonoramente.

Secondo quanto riferito, Kate Middleton e il principe William non sono d’accordo sul futuro accademico del principe George

Appariva sorridente, indossando un lungo vestito viola.

Lei è un’appassionata di tennis e deve consegnare il trofeo al vincitore del torneo, il serbo Novak Djokovic o lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La principessa Kate e sua figlia Charlotte nella finale maschile di Wimbledon. ©WPA

Questa è la seconda apparizione pubblica della popolarissima principessa del Galles dallo scorso Natale.

Kate ha annunciato in un videoclip alla fine dello scorso marzo che stava ricevendo la chemioterapia preventiva contro il cancro.

Riapparve in pubblico per la prima volta il 15 giugno in occasione del compleanno del re Carlo III.

Poi ha ricevuto l’udienza sul balcone di Buckingham Palace con la famiglia reale.

Ieri ha annunciato in un messaggio postato sui social media – la sua prima parola da quando ha annunciato la sua malattia – che avrebbe partecipato a questo evento celebrativo per i “buoni progressi” nella sua cura.

“Come sa chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti”, ha scritto Kate in questa lettera, spiegando che il suo trattamento dovrebbe continuare “per molti altri mesi”.

“Spero di poter fare qualche impegno pubblico quest’estate, sapendo che non sono ancora fuori pericolo”, ha aggiunto.

Suo marito William, erede al trono britannico, sarà a Berlino domenica sera per assistere alla finale di calcio europeo tra Inghilterra e Spagna.