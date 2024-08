Abbiamo visto il primo episodio di Koh Lanta, The Cursed Tribe! Ecco cosa ricordiamo

All’inizio di giugno 2024, TF1 ha mostrato il gran finale di Koh Lanta, Cacciatori di immunità. Una serata ricca di oscillazioni ed emozioni, al termine della quale Lea è stata coronata dalla vittoria su Misa. Pochi mesi dopo, Channel One annunciò l’imminente trasmissione di una nuova versione del suo gioco d’avventura intitolato Koh Lanta, la tribù maledetta. Durante la conferenza stampa, Puro Ho avuto l’opportunità di vedere il primo episodio. Lo sappiamo adessoInizierà martedì 20 agosto 2024.

Ritorno alle origini fin dai primi momenti: due barche si avvicinano alla riva. Nella prima c’erano dodici donne e nella dodicesima c’erano uomini. Poi arriva la tradizionale immersione subacquea per raggiungere Denis Brugniart. Spiccano due profili: c’è chi aiuta i più deboli ad andare avanti e altri, che vanno dritti con l’obiettivo di colpire per primi la sabbia. In lontananza c’è una terza barca che trasporta i due eroi conosciuti dagli spettatori, Ugo e Frédéric. Quando tutti sono in spiaggia, Denis Brunyaert annuncia il colore: quattro candidati, due uomini e due donne, lasceranno la partita. Queste sono le quattro qualità più basseLa prima prova a sorpresa.

Koh Lanta, La tribù maledetta: colpi di scena davvero!

Non c’è spazio per le emozioni, il tono è dato! I quattro sfortunati se ne vanno chiaramente delusi. Ma quello che non sanno è questoNon sono stati eliminati ! Infatti, mentre Ugo e Frederic formano le squadre, questi si uniscono all’isola della Tribù Maledetta. Sul posto c’è in gioco il morale: è buio, sono solo in quattro e non sanno da dove cominciare. Pur sopravvivendo da sole, le altre due squadre iniziano a conoscersi. Al campo i personaggi erano già stati svelati. Poi è il momento della prova d’immunità e poi del consiglio. Momenti che promettono molte sorprese!

Ciò che ricordiamo guardando questo primo episodio è Il lato umano è già lìDai primi secondi di nuoto tra la barca e la riva fino alla fine. Inoltre, il processo di casting non è stato lasciato al caso e si vede! Molti avventurieri sono già stati identificatiTutto per le loro ragioni… Insomma, una cosa è certa, la stagione si preannuncia ricca di eventi!