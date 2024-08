“Abbiamo provato la pace per due anni, e ora è guerra”: perché Elon Musk è arrabbiato con gli inserzionisti su X?

Di fronte a un calo significativo dei ricavi pubblicitari negli ultimi due anni, la piattaforma X, di proprietà di Elon Musk, ha deciso di intraprendere un’azione legale contro alcuni potenziali inserzionisti accusati di boicottaggio illegale. Si apre un nuovo capitolo nella storia passata di Twitter.

Alla fine del 2022, nelle settimane successive all’acquisizione di Twitter da parte del miliardario Elon Musk, quest’ultimo ha preso decisioni affrettate e talvolta violente: possiamo citare il licenziamento di massa di migliaia di dipendenti della piattaforma, ma anche il mancato cambiamento delle regole relative agli account approvati , che ha portato a un gran numero di furti dell’identità di persone e marchi. In breve tempo, la reputazione di Twitter fu offuscata e, mentre più team finirono per riprendere il controllo in molti punti, alcuni importanti inserzionisti decisero di interrompere la pubblicità su Twitter.

Il tempo è passato e Twitter, ora X, è ancora in circolazione, con un’atmosfera decisamente diversa. Chiaramente però si sbagliava chi pensava che Elon Musk avrebbe affondato il social network Ciò non significa che X sia finanziariamente benestante.

Un video è stato pubblicato sul sito Web di X e ha causato scalpore

Il 6 agosto, Linda Yaccarino, direttrice della Compagnia X nominata direttamente da Elon Musk, ha pubblicato un video sul suo account personale. È diretto direttamente agli utenti del social network. Ha spiegato che era lì “Scioccato” Dal fatto che l’A “Un gruppo di aziende ha organizzato un boicottaggio sistematico e illegale contro l’azienda X.”. “È brutto”Aggiunge, prima di annunciare l’intenzione della piattaforma di citare in giudizio queste società.

Un post è stato seguito da un altro post, questa volta rivolto agli inserzionisti sulla piattaforma. di nuovo, Linda Yaccarino esprime il suo stupore : “Dopo la mia carriera nei media e nella pubblicità, pensavo di aver visto tutto. Poi ho letto il rapporto della Commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti intitolato ‘Danno all’Alleanza Globale per i Media Responsabili’ il mese scorso. Il rapporto ha rivelato che la loro indagine aveva trovato prove di illegalità boicottaggi contro numerose aziende, inclusa X.”

“Adesso è guerra”

Il post è stato condiviso da Elon Musk Che, come al solito, ha lasciato il suo commento senza filtri: “Abbiamo provato la pace per due anni, e ora è la guerra.”.

Denuncia antitrust È stato immediatamente presentato da X. È mirato Alleanza globale per i media responsabili (GARM), ma anche la società madre Federazione mondiale degli inserzionisti (wafa) e Membri del GARMChe include CVS Health, Orsted, Mars e Unilever. “Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma è il risultato diretto delle loro azioni. La condotta illegale di queste organizzazioni e dei loro leader è costata X miliardi di dollari.Linda Yaccarino dà ragione.

“Il risultato – e forse l’intento – di questo boicottaggio è stato quello di privare Idee e non finanziare alcuni punti di vista a scapito di altri come parte di un boicottaggio illegale. Questo comportamento è una vergogna per una grande industria e non può essere tollerato.

Secondo il capo del social network, X ha sviluppato in modo significativo le sue capacità per gli inserzionisti negli ultimi due anni : “Secondo la vecchia metrica di Twitter, Active User Minutes, ad agosto 2022, le persone hanno trascorso 7,2 miliardi di minuti attivi sulla piattaforma. Oggi quel numero supera i 9 miliardi, con un aumento del 25%. Lo stesso vale per i video, anche rispetto allo scorso anno anno, le visualizzazioni video giornaliere sono aumentate del 45% raggiungendo 8,2 miliardiAggiunge spiegando questo L’azienda X ha sviluppato strumenti per aiutare gli inserzionisti a progettare le proprie campagne pubblicitarie in modo più efficace.

“Siamo costretti a chiedere giustizia”.

Linda Yaccarino ritiene quindi che il social network abbia fatto tutto il possibile per migliorare l’integrazione delle campagne pubblicitarie sulla sua piattaforma, e che non ci sia altro motivo per boicottare X se non l’evidente desiderio di danneggiarlo. “Siamo costretti a chiedere giustizia per il danno causato da questi imputati e forse da altri, a seconda di ciò che rivela il processo legale”.continua il messaggio che allude a ciò X potrebbe non essere l’unica vittima della storia. “Questo problema non riguarda solo i danni: dobbiamo riparare l’ecosistema danneggiato che consente il verificarsi di questa attività illegale”.

Dal canto suo, lo ha annunciato Elon Musk, recentemente presentato al Festival di Cannes dedicato alla pubblicità Il messaggio non era diretto agli inserzionisti in generale, ma solo a coloro che cercavano di interferire con i contenuti trasmessi. “Gli inserzionisti hanno il diritto di mostrarsi insieme ai contenuti che ritengono coerenti con i loro marchi.”Ha detto. “Ciò che non è bello è insistere affinché non ci siano contenuti sulla piattaforma con cui non sono d’accordo.”

Tuttavia questa denuncia, e il processo che ne seguirà, devono rappresentare un confronto significativo per X, Il che richiede molto peso per la pubblicità: GARM è un consorzio di marchi e aziende che rappresentano oltre il 90% della spesa pubblicitaria globale. L’esito del caso potrebbe quindi avere importanti conseguenze per il futuro della piattaforma.