A settembre cambierà tutto su WhatsApp

A settembre si torna a scuola, e questo vale anche per WhatsApp! Quindi, come ogni mese, diamo una rapida panoramica delle funzionalità che potrebbero arrivare nel mese di settembre.

Mi piace veloce per i cambiamenti di stato

Dopo aver aggiunto l’opzione “Mi piace” per i messaggi, sembra che WhatsApp aggiungerà una nuova opzione, in qualche modo simile, per mettere “Mi piace” facilmente ai cambiamenti di stato, con un piccolo pulsante a forma di cuore nella parte in basso a destra dello schermo. Ed è quasi imminente! In realtà, WABetaInfo Ci mostra che la funzione, attualmente in versione beta, sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Modificare la durata degli eventi

Alcune funzionalità sono già parzialmente presenti… ma non per tutti! È il caso della possibilità di modificare la durata degli eventi, scegliendo la data e l’ora di inizio e fine. Una funzione già esistente per molti utenti, ma completamente assente per altri, come mostrato WABetaInfoe viene pubblicato nell’arco di diverse settimane. Pertanto alcuni utenti potranno utilizzarlo solo a partire da settembre.

Chat vocale con Meta AI

Potrebbe non arrivare a settembre, ma non siamo immuni da una “bella” sorpresa. Meta sta infatti cercando di applicare la sua intelligenza artificiale quasi ovunque e WhatsApp non è da meno. Sarà possibile presto Per avere una chat vocale dal vivo sulla piattaforma utilizzando Meta AI con voce personalizzabile. Qual è il suo scopo? Bella domanda!

Tuttavia, Meta AI è ancora lenta da implementare in Europa e la funzionalità è ancora in fase di sviluppo.

Aggiungi il tuo avatar al tuo profilo

WhatsApp si interessa sempre più agli avatar, proprio come Instagram. E all’improvvisoE molte altre funzionalità È in fase di sviluppo. Presto potrà aggiungere i suoi avatar al suo profilo. Ma non è tutto! Sarà inoltre possibile specificare chi potrà utilizzare i propri avatar come adesivi, e in caso di un eventuale aggiornamento dell’aspetto dei propri avatar, gli utenti verranno avvisati direttamente!

Una serie di funzionalità che probabilmente non verranno implementate tutte a settembre, ma ci sono buone probabilità che almeno una arrivi il mese prossimo!

