6 nuove Poké Ball che Nintendo dovrebbe prendere in considerazione

con PokémonNintendo, Game Freak e The Pokemon Company intrattengono milioni di giocatori in tutto il mondo. Mentre l’editore giapponese deve condividere con noi nuove informazioni Pokemon Leggende: ZA Nei prossimi mesi focus sulle creazioni di successo di tanti appassionati. Vale la pena prendere in considerazione i fan che hanno immaginato nuove Poké Ball con nuovi effetti e idee.

6 palline nuove

La Poké Ball, la Super Ball, l’Hyper Ball, la Master Ball e le Poké Ball sono state utilizzate per decenni dai giocatori per catturare migliaia di Pokémon in circolazione. Ma esistono anche palline meno classiche. Che siano specialisti o meno, possono offrire bonus alla cattura a seconda del tipo di Pokemon, del numero di tiri effettuati o della regione in cui si trova l’allenatore.

Dalla Chrono Ball alla Filet Ball, alla Dark Ball e alla Base Ball, i Pokémon oggi hanno non meno di 28 palline (senza contare le 10 esclusive di Pokemon Leggende: Arceus). Game Freak potrebbe offrire di più, anche se nulla è stato ancora confermato. Per aspettare, i fan stanno prendendo in mano la situazione. COSÌ, Un utente di nome AxoKnight6 ha recentemente condiviso le sue sei nuove Poké Ball su un subreddit dedicato ai Pokémon. Dopo l’analisi, è un grande sì.

Palla per principianti: Tasso di cattura moltiplicato per 8 per i Pokemon di livello inferiore a 10, ottenuto all’inizio del tuo viaggio.

Tasso di cattura moltiplicato per 8 per i Pokemon di livello inferiore a 10, ottenuto all’inizio del tuo viaggio. La palla d’oro: Una Poké Ball costosa che aumenta leggermente il denaro guadagnato durante le battaglie.

Una Poké Ball costosa che aumenta leggermente il denaro guadagnato durante le battaglie. Sfera magnetica: 3,5 volte il tasso di cattura dei Pokemon Acciaio o Elettro.

3,5 volte il tasso di cattura dei Pokemon Acciaio o Elettro. Palla discutibile: Una rozza ricreazione della Master Ball, con un alto tasso di cattura, ma che fa svenire i Pokemon in caso di fallimento.

Una rozza ricreazione della Master Ball, con un alto tasso di cattura, ma che fa svenire i Pokemon in caso di fallimento. Palla di corda : Più lo usi consecutivamente, maggiore sarà la velocità di acquisizione. (1×2×3×4×5×6×7×8)

Più lo usi consecutivamente, maggiore sarà la velocità di acquisizione. (1×2×3×4×5×6×7×8) Palla di Natale: Per il tuo compleanno ti viene regalata una Bucky Ball! Ha un tasso di cattura perfetto, ma solo il giorno del tuo compleanno.

6 nuove palline possono consentire ai giocatori di personalizzare ulteriormente le proprie prese. Anche se bisogna ammettere che i giocatori hanno buone possibilità di restare con le loro palle Rapide, queste palle condividono alcune grandi idee. Resta da vedere se Game Freak ha in serbo nuovi palloni per i giocatori che li possiedono Pokemon Leggende: ZA.