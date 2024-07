6 belgi su 10 risparmiano più di 250 euro al mese: “A loro piacciono le casse di risparmio online”

La Santander Consumer Bank ha intervistato i belgi, per la terza volta, per determinare il loro comportamento di risparmio. Sebbene la percentuale di risparmiatori che scelgono di aprire un conto online sia in aumento (14% rispetto al 9% di un anno fa), i belgi rimangono in gran parte legati alle banche tradizionali.

"Le casse di risparmio online offrono tassi di interesse competitivi, il che attira chiaramente i risparmiatori belgi. Il fatto che sempre più di loro scelgano un conto di risparmio online dimostra che hanno più possibilità aprendo un conto di risparmio aggiuntivo in una banca online, oltre alla loro banca tradizionale. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo di primo piano in questo sviluppo e restiamo impegnati a fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni di risparmio possibili". Sottolinea Manuel Menéndez Barreiro, amministratore delegato di Santander Consumer Bank. I risparmiatori online spesso soddisfano un profilo specifico: sono uomini (21%), di Bruxelles (27%) e di età compresa tra 45 e 54 anni (23%). Chi sa qualcosa di finanza, confronta i tassi e si tiene informato è anche più propenso a depositare i propri soldi in una banca online. A causa della mancanza di conoscenze finanziarie sufficienti, la maggior parte dei belgi sceglie di aprire un conto di risparmio presso la propria banca tradizionale. Due belgi su cinque ammettono inoltre di non conoscere il tasso di interesse del proprio conto di risparmio. I belgi gestiscono il proprio denaro in modo diverso a seconda della generazione a cui appartengono. Quelli di età compresa tra 45 e 54 anni sono i più diligenti quando si tratta di risparmio e risparmio previdenziale. In questa fascia d'età, 8 belgi su 10 possiedono anche una casa, il numero più alto tra tutte le fasce d'età. L'indagine rivela anche che i giovani tra i 35 e i 44 anni sono meno impegnati nel risparmio o negli investimenti perché spesso hanno appena acquistato una casa: probabilmente hanno pochissimo margine di manovra per assumersi rischi finanziari. L'indagine rivela inoltre che il 35% dei belgi possiede due o più conti di risparmio. Nel frattempo, solo 4 belgi su 10 riescono a risparmiare più di 250 euro al mese. Oggi un belga su quattro risparmia contemporaneamente in più banche. Quasi 1 belga su 4 indica inoltre esplicitamente di aver iniziato a risparmiare in modo più efficace solo dopo aver aperto un conto presso un'altra banca. "Se i tuoi soldi sono in un'altra banca, non li vedrai sempre e dovrai fare uno sforzo maggiore per trasferire i soldi sul tuo conto corrente.", spiega Manuel Menéndez Barreiro. "Questo limite aggiuntivo è sufficientemente elevato da impedire acquisti impulsivi, ma puoi accedere facilmente ai tuoi fondi se si verificano circostanze impreviste e importanti.