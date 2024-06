3 Gli smartphone Samsung sono ormai obsoleti

Tutti gli smartphone hanno una durata di vita limitata, dopo la quale non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, rendendoli computazionalmente vulnerabili. Tre nuovi modelli sono appena entrati in questa categoria.

I Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A41 e Galaxy M01 si sono appena figuratamente arresi: non beneficeranno più degli aggiornamenti di sicurezza (salvo eccezioni del tutto anomale). Rilasciati nel 2020, avranno beneficiato di una durata di vita di quattro anni, mentre i modelli più recenti guadagnano un anno in più (e l’S24 spinge effettivamente tale durata a sette anni, il che lo metterebbe alla pari con l’iPhone in termini di tracciabilità). ).

Anche se questi modelli saranno ancora in grado di funzionare, si consiglia agli utenti di considerare di apportare una modifica in un futuro non troppo lontano, sia per motivi di sicurezza, poiché il software non è stato aggiornato, sia per semplici ragioni software: sarà più e più difficile installare applicazioni su questi modelli..

Nel frattempo consigliamo a chi non vuole cambiare subito smartphone di prestare la massima attenzione online quando si utilizza il Samsung Galaxy A51 5G, A41 o M01.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.