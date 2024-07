2024, un anno disastroso per le cozze della Zelanda? “È diventato un piatto che non costa più”.

Eccole: le prime cozze della Zelanda della stagione. Sono cresciuti sul terreno e sono appena stati raccolti. Dopo due anni sott’acqua diventano abbastanza grandi da poter essere consumati. Ma quest’anno il raccolto potrebbe essere inferiore al solito, soprattutto a causa del clima degli ultimi mesi.

Adi Recio, rappresentante degli allevatori di mitili in Zelanda, spiega: “Pensiamo che sia una combinazione di fattori. Da un lato, quest’anno la quantità di cozze è stata leggermente inferiore. In alcuni anni una generazione è semplicemente più forte di altre. Devi combinarlo con molta pioggia e alghe. Questi tre fattori combinati non hanno aiutato“.