10 alimenti che causano infiammazioni che dovresti evitare per mantenere la tua salute

Lo sappiamo cibo Svolge un ruolo essenziale per salute. Pertanto è necessario mangiare cibi buoni per evitare l’aumento di peso, ma soprattutto evitarli alcune malattie. Se siamo abituati a sentir parlare di cibi antinfiammatori che dovremmo preferire, ci sono anche alcune cose che dovremmo evitare: Proinfiammatorio. Questi in realtà favoriranno molti Disturbi e malattieCome gonfiore, morbo di Crohn, psoriasi, ecc.

Il problema è che la nostra dieta attuale è piena di cibi infiammatori. Quindi ti sveliamo ciò di cui hai bisogno Evitare il più possibile Per evitare problemi di salute. carne Dovresti limitare il consumo a una o due volte a settimana. Se ne mangi troppo, rischia di diventare infiammatorio. Questo vale anche per tutte le carni rosse. Salumi È molto ricco di grassi saturi, che sono un fattore di rischio per l’infiammazione. Inoltre sono spesso di scarsa qualità e poco attraenti dal punto di vista nutrizionale. Si dice che questi alimenti molto popolari siano i peggiori per la salute Pelle di pollo È molto ricco di grassi saturi e può quindi causare infiammazioni. Pertanto, dobbiamo evitare di mangiare la pelle quando mangiamo il pollo. olio di palma Oltre ad essere dannosi per il pianeta, contengono grassi saturi che favoriscono l’infiammazione. Latticini I latticini sono naturalmente difficili da digerire, quindi è meglio evitarli o limitarne il consumo per evitare di peggiorare l’infiammazione. Cibi acidi Cipolle, porri, aceto… I prodotti acidi aumentano il funzionamento del pancreas producendo acido cloridrico nello stomaco, che favorisce l’infiammazione. 10 cibi sani che dovresti mangiare spesso quest’anno Zucchero Sappiamo che lo zucchero dovrebbe essere evitato il più possibile. Questo vale anche nell’ambito di una dieta antinfiammatoria. Infatti, oltre a provocare il diabete, lo zucchero aggrava lo stato infiammatorio. Dobbiamo quindi evitare tutte le fonti di glucosio: zucchero bianco, zucchero di canna, ma anche dolcificanti, pappa reale, marmellate, ecc. Preferisci il fruttosio. READ Dovresti dare una scelta ai tuoi figli? Prodotti industriali e altamente trasformati Contengono tutti zucchero, perché agisce come conservante e esaltatore di sapidità (oltre a creare dipendenza). Sono anche pieni di additivi che promuovono l’infiammazione. Pertanto andrebbe evitato! Bevande dolci Per gli stessi motivi dovresti evitare il più possibile bibite, succhi di frutta, alcolici e altre bevande zuccherate. Pane a fette Contiene additivi ed emulsionanti, che lo rendono un alimento antinfiammatorio. Questo vale anche per tutte le farine industriali. Quindi è meglio andare al panificio a comprare il pane “vero”.