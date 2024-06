‘10.000 navi e 300 draghi’ Lo spin-off di Game of Thrones costerà una fortuna: il conto sarà salato per HBO

In un post sul suo blog, l’autore George R.R. Martin ha ufficializzato il ritorno della serie spin-off di Game of Thrones abbandonata qualche anno fa! Cos’è questo ?

Tra pochi giorni in Francia, il 17 giugno, il mondo di Game of Thrones tornerà alla ribalta con l’uscita della seconda stagione di House of the Dragon. Gli insuccessi di Casa Targaryen (e il conflitto tra Alicent Hightower | Rhaenyra) stanno per trovare una sanguinosa risposta, e tutto può essere visto proprio qui su Max, la piattaforma di streaming di HBO. Ma questo non è l’unico spin-off di Game of Thrones in lavorazione! Lo ha ufficializzato lo stesso George R.R. Martin, con un articolo a riguardo Blog, Il ritorno di un progetto abbandonato qualche anno fa. Sono diecimila naviÈ una serie che si svolge mille anni prima degli eventi dello spettacolo principale.

Un progetto promettente

Più nello specifico, la serie si concentra su Nymeria, principessa dei Rhoynar (il primo abitante della regione di Essos). Durante quella che è conosciuta come la Seconda Guerra delle Spezie, perse tutti i suoi alleati e fu costretta a salpare su un’enorme flotta di navi, con tutta la sua gente, nella speranza di sfuggire alla schiavitù. “Siamo molto entusiasti di questo spettacolo”, afferma George R.R. Martin sul suo blog.Prima di aggiungere: “Anche se stiamo ancora cercando di capire come pagheremo diecimila navi, trecento draghi e queste tartarughe giganti”.

Nymeria, Principessa dei Rhoynar (visione artistica)

Famoso scrittore al top

Il lancio del progetto era previsto per il 2021, guidato da Brian Helgeland (LA Confidential). Ora, una certa Ebony Booth, che ha appena vinto un Premio Pulitzer per la sua opera teatrale “Primary Trust”, si sta assumendo la responsabilità. “È una giovane drammaturga di incredibile talento ed è un piacere lavorare con lei”. George R.R. Martin dice nel suo blog. “Quando non scriveva e non produceva le sue pluripremiate opere teatrali a Broadway (e altrove) era impegnata con me e la HBO.” Ovviamente è troppo presto per parlare di una data di uscita, dato che l’autore ha menzionato solo la parola “pilota”. D’altronde quello che è certo è che diecimila navi costeranno molto… In passato Helgeland ha paragonato il progetto, tra l’altro, all’Odissea e alla storia biblica di Mosè.