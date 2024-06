🎥 Il Re è tornato: Eden Hazard festeggia il suo ritorno al Chelsea con un gol strepitoso – All Football

Eden Hazard è tornato al Chelsea domenica per una partita. Come ai bei vecchi tempi, ha stupito a Stamford Bridge con il suo talento.

Eden Hazard Si è ritirato dal lavoro lo scorso ottobre. Ciò non gli impedisce di indossare di tanto in tanto le cinghie per partecipare ad incontri di beneficenza.

Questa domenica ha partecipato ad una partita tra l’UNICEF Football e una squadra composta da personalità del calcio inglese.

Hazard è tornato a Stamford Bridge in pompa magna, insieme a leggende come Petr Cech, Patrice Evra, Alessandro Del Piero e l’atleta Usain Bolt.

Eden Hazard non solo si è divertito per una buona causa, ma ha anche dimostrato di non aver perso nulla del suo immenso talento.

Nel primo tempo ha realizzato uno splendido tiro diretto su punizione che si è infilato nella porta che stava difendendo Davide Giacomo. In 7 stagioni con il Chelsea, Hazard ha giocato 351 partite, segnato 110 gol e vinto numerosi trofei (2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 2 Europa League).