“We Will Overcome”: in una conversazione telefonica, Trump cerca di convincere Kennedy a unirsi a lui

Può quindi essere sentito rivelare i dettagli della chiamata che ha ricevuto da Joe Biden dopo il tentativo di omicidio. “È stato molto bello, in realtà. Mi ha chiamato e mi ha chiesto: come hai scelto di spostarti a destra?“, Lui dice. ““Stavo solo mostrando un grafico”, dissi. Non avevo bisogno di dirgli che il grafico mostrava il flusso di tutte le persone nel nostro Paese, giusto? Ho girato la testa per indicare il grafico e qualcosa mi ha sorpreso. Era come la zanzara più grande del mondo.“L’ex presidente sembra anche sorpreso di essere stato preso di mira con un AR-15, il tipo di arma che Joe Biden vuole vietare”.Armi piuttosto potenti, non è vero?“

Elezioni presidenziali Usa: Robert Kennedy Jr., il candidato che preoccupa Biden e Trump

Pochi istanti dopo, Trump spiega il motivo del suo invito: riunire il candidato indipendente nella sua squadra. “Spero che tu faccia qualcosa. E penso che sarà bello e meraviglioso per te. E vinceremo“, lo sentiamo dire.

La registrazione video di questa telefonata sarebbe stata catturata da un fotografo che era con Kennedy durante la conversazione, mentre il suo telefono era acceso. “Avrei dovuto chiedere al fotografo di interrompere immediatamente la registrazione. Sono imbarazzato nel condividerlo“, poi si scusò.

Il video è stato originariamente condiviso da Bobby Kennedy III, figlio del candidato alla presidenza, e successivamente è stato cancellato. “Penso che questo tipo di conversazione dovrebbe avvenire in pubblico. Qui Trump dà a mio padre la sua vera opinione sulla vaccinazione dei bambini. Questo è successo il giorno dopo il tentativo di omicidio“, ha affermato.