Vuelta 2024 – successo nella seconda tappa per Wout van Aert e disastro per Cian Uijtdebroeks

Senza dubbio gli avventurieri sapevano di avere poche speranze in una vittoria di tappa, quindi non si sono precipitati al cancello per prendere la fuga. Solo lo spagnolo Xabier Isasa si è finalmente ritrovato davanti e ha contato diversi minuti di anticipo. Sotto diverse squadre, è finalmente ripresa ai piedi della salita, subito dopo una gara mediocre in cui la maglia verde WVA ha perso due punti su Caden Groves al termine di una gara in cui nessuno dei due è riuscito. Nessun grande sforzo.

Durante la salita il team Red Bull-Bora-Hansgrohe di Primoz Roglic ha imposto un ritmo molto elevato che ha ferito diversi corridori tra cui Cian Uijtdebroeks, che non era in buona forma dall’inizio della Vuelta. In vetta, lo sloveno è scattato ottenendo sei secondi di tempo supplementare, davanti a Sepp Kuss (+4 pollici) e Richard Carapaz (+2 pollici). Una volta completate le piste, il gruppo si è trovato disorganizzato, senza nessuna squadra sufficientemente armata per stabilire il ritmo.

Marc Soler ha quindi colto l’occasione per partire in solitaria mentre nel gruppo erano rimaste solo una ventina di unità. A poco più di dieci chilometri dal traguardo, quando il gruppo non poteva rientrare, Van Aert ha deciso di andare in solitaria sul cronometro, a circa dieci secondi da Soler. Nel gruppo, che ha rapidamente raggiunto il belga, nessuno sapeva davvero cosa fare, e l’organizzazione è stata un disastro finché Kos non si è messo in testa al gruppo per provare a rimontare. Autore dell’opera monumentale, l’americano ha permesso al piccolo gruppo di rientrare a Soller a tre chilometri dall’arrivo. Diversi corridori hanno poi tentato la fortuna, senza molto successo anche se l’attacco di Pavel Sivakov ha senza dubbio spaventato alcuni. Alla fine tutto si è svolto secondo le previsioni, come previsto.

Molto più forte, Van Aert è riuscito perfettamente nella gara finale battendo Matthias Vasek e Pau Miquel. Dopo questa vittoria di seconda tappa, il belga ha offerto un’ottima prestazione nella corsa per la maglia verde mentre Caden Groves, caduto in cima alla salita, non era più nel gruppo. La WVA ora è in vantaggio di 41 punti sull’australiano.

Per Cian Auitdebrix le cose sono state disastrose poiché il giovane belga ha perso più di otto minuti al traguardo. Ora si ritrova al 44° posto della classifica generale, a quasi dieci minuti dalla top ten. Il calore può spiegare questa scarsa prestazione.