Volkswagen lancia un nuovo marchio automobilistico

La Volkswagen sta facendo tutto il possibile per attirare la Cina con il suo nuovo marchio Unyx.

Sei Volkswagen, una delle più grandi case automobilistiche al mondo, e il tuo mercato più grande è la Cina… e stai combattendo contro i marchi cinesi. Cosa fai ? Beh, ovviamente stai creando un marchio specifico per questo mercato! Ed è esattamente ciò che la Volkswagen ha appena fatto con Unyx.

Perché una tale decisione? Nella prima metà del 2024, Volkswagen ha registrato un aumento significativo delle vendite di veicoli elettrici in Cina (+45%), compensando il calo in Europa. Basti dire che il Regno di Mezzo divenne la spina dorsale della guerra per il produttore tedesco. Da qui questa strategia: “In Cina per la Cina», che mira a soddisfare il più fedelmente possibile le aspettative dei consumatori cinesi.

Il primo modello di questo nuovo marchio è ID.Unyx. Sotto il nome si nasconde un SUV coupé elettrico lungo circa 4,7 metri. Per chi conosce un po’ il catalogo Volkswagen, immagina una Cupra Tavascan con un restyling made in China.

Sotto il cofano (beh, per così dire di un’auto elettrica) c’è il sistema elettrico modulare (MEB) della Volkswagen.

Nella versione base la trazione è posteriore da 210 kW (circa 285 CV per i puristi). In un secondo momento è prevista una versione a trazione integrale da 250 kW (340 CV). In entrambi i casi la velocità massima è limitata a 160 km/h.

Autonomia: Numeri che fanno sognare…o no

La Volkswagen annuncia con orgoglio un’autonomia fino a 621 km per la ID.Unyx. Impressionante, non è vero? Ma attenzione, questo è secondo il ciclo cinese CLTC, noto per essere più rialzista rispetto ad altri cicli. Per darvi un’idea, la Cupra Tavascan, che è quasi la stessa vettura, ha un’autonomia di 542 chilometri secondo il più severo ciclo europeo WLTP.

Rischio Barry?

Lanciare un nuovo marchio non è mai un compito facile, anche per un colosso come Volkswagen. A maggior ragione in un mercato competitivo come quello cinese, dove i produttori locali sono sempre più efficienti, soprattutto nel settore elettrico.

Volkswagen prevede di lanciare 5 auto con il marchio Unyx entro il 2026 e almeno 34 nuovi modelli entro il 2030 per tutti i suoi marchi in Cina. È ambizioso, molto ambizioso. Ma è sufficiente battere BYD, Nio, Xpeng, Zeekr e altri marchi cinesi con il vantaggio di casa?