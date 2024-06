video. Euro 2024 – “Ha portato una brutta fama al calcio”: perché l’Albania è stata pesantemente multata e sarà privata di uno dei suoi giocatori per le prossime partite

La Federcalcio europea (UEFA) ha imposto sanzioni all’Albania dopo che un giocatore della nazionale partecipante alla Coppa dei Campioni in Germania ha cantato canzoni nazionaliste e i tifosi hanno usato fuochi d’artificio e hanno preso d’assalto il campo.

Oggi, mercoledì 19 giugno, la nazionale albanese ha incontrato la nazionale croata nelle gare del Campionato Europeo delle Nazioni 2024, che si terrà in Germania. Una partita finita con un pareggio (2-2) e con incidenti.

In un video postato sul social network, infatti, si racconta un momento che non è passato inosservato alla UEFA.

La UEFA ha squalificato l’attaccante albanese Merlind Dakho per due partite a Euro 2024 dopo aver guidato i tifosi in cori anti-serbo e anti-macedone dopo la partita contro la Croazia. Non giocherà la partita dell’Albania contro la Spagna, decisiva per la qualificazione dell’Albania ai Mondiali. pic.twitter.com/BBQzMqf76n — Kos_Data (@kos_data) 23 giugno 2024

secondo Informazioni TF1Il giocatore è stato sospeso per una violazione.Regole fondamentali di buon comportamento […] Un evento sportivo per un evento di carattere non sportivo” et al “Per screditare il calcio.” Quest’ultimo salterà quindi i prossimi due incontri.

Recentemente, Merlinde Daco si è scusata tramite il suo account Instagram, e l’indagine è ancora in corso dopo un possibile comportamento razzista o discriminatorio da parte dei sostenitori dei due paesi che avrebbero cantato… “Uccidi, uccidi, serbo!” (“Uccidi, uccidi i serbi”).

Multa da 47.500 euro

Infine, i nostri colleghi spiegano che al momento la Federazione Albanese ha ricevuto una multa di 2.500 euro per… “Uso delle armi da fuoco”20.000 euro “La conquista della ragazza pelosa” E 25.000 euro “Messaggi provocatori non appropriati per un evento sportivo”.

La Croazia è stata multata di 27.500 euro per aver utilizzato e lanciato ordigni pirotecnici.